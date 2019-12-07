مسابقة لجمال الكلاب في السودان (صور)

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أقيمت اليوم السبت في عاصمة السودان الخرطوم مسابقة لجمال للكلاب، ولقيت ردود أفعال متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع قطاع عريض من السودانيين، المسابقة التي أقيمت في الحديقة الدولية جنوب الخرطوم، برعاية النادي السوداني للكلاب (SKC). وقال متابعون إن الفعالية تعد الثالثة في المجال، وأقيمت تحت تحكيم دولي هذه المرة بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لتنقية…