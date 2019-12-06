نصحت ”مجنونة“.. بدور البراهيم تردّ على هند القحطاني بشأن الجنسية السعودية (فيديو)

ما زالت الاتهامات والمشادات الكلامية بين السعوديتين بدور البراهيم وهند القحطاني مستمرة، فبعد مهاجمة الفاشينيستا بدور للناشطة هند على رقصتها الجريئة، خرجت الأخيرة لتشكك في جنسية الأولى وتتهمها بالمجنسة.

بدور البراهيم من جهتها قامت بنشر فيديو اعتذرت فيه لهند القحطاني عن انتقادها، معللة ذلك بأنها لا تستحق النصيحة؛ لأنها امرأة منبوذة ومجنونة ومرفوع عنها القلم.

وقالت بدور في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ”انستغرام ”: ”أنا أعتذر لنفسي أولًا، إني نصحت ناس مجنونة.. ناس مرفوع عنها القلم.. حتى ربنا ما يحاسبه.. أنا إنسانة مو محجبة الحجاب الإسلامي… وهذه حرية شخصية وما أشجع البنات عليه وما حد يقتدي فيني.. لما بسافر برمي العباية والطرحة.. ما حد يقتدي فيني وكل واحد عقله في رأسه يعرف خلاصه.. والله يهديني.. وبعرف إن هذا الشيء غلط“.

وأضافت بدور: ”فاهمة علي إنت واحدة مطرودة ومنبوذة عند أهلها وعايشة لوحدها، المجنونة ما في خير تنصحيها أو تذكري اسمها.. فاهمة عليا إنت أكيد فاهمة علي، أنا مجنسة وإنت إمعة وحرام أضيع وقتي مع واحدة مجنونة مثلك“.

وتابعت حديثها: ”أنا بدور البراهيم أبويا وأمي انولدوا في الحساء وإحنا أصلنا عنوز وجينا هنا كل واحد دور رزقه، واللي يقول مجنسة واللي يقول سورية هذا غلطان.. ولو بحث على النت عن الإبراهيمية، بيطلع كل شيء بدون أنا ما بتفلسف أصلًا.. أنا تزوجت وعندي عيال..ومنفصلة“.

وكانت هند القحطاني فتحت النار على بدور البراهيم، بعد أن انتقدت الأخيرة رقصتها التي استفزّت بها مواطني المملكة العربية السعودية.

وقالت هند عبر حسابها الرسمي في ”سناب شات“: ”بدور البراهيم العنزي.. المجنسة المسكينة اللي أصلها عنوز الرقة بسوريا.. لاحظوا لهجتها مختلطة بين الكويتية والسعودية عشان تخفي أصلها الرقاوي.. وهذا ليس استنقاصًا من عنوز الرقة هم على العين والرأس، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟“.

وأضافت: ”المريضة سكت لها وسحبت عليها السيفون لأني عارفة إنها نكرة وتبي تتسلق على أكتافي.. المسكينة لها تفحط بتويتر من عام 2012 والمضافين عندها 3000 فقط، يعني ضاحكة عليكم بسناب لما تدعي إن متابعينها كثير، الكتاب باين من عنوانه يا baby“. هند القحطاني تُغضب السعوديين بملابسها في الهالويين.. والجمهور يستغرب تصرفاتها! هند القحطاني ترقص بطريقة مستفزّة.. وتثير غضب السعوديين مجددًا“!

وتابعت: ”لكن كوني سكت وتجاوزت وترجعين يا مريضة تجيبين اسمي على لسانك، هنا لا يا متسلقة stop“.

واستطردت القحطاني: ”إيش دخلك أطلب 200 ألف دولار للظهور في التلفزيون والرد على الإساءات لي اللي يتناقلها عني المتردية والنطيحة وأنت منهم.. إيش اللي خلاكي تزيدين وتردين“.

وأكدت أنها لم تبك على شيء من قبل، معلقة: ”تدرين ليش يالمتناقضة؟ لأني ما أشوف أي شيء سويته خطأ، تنزل دمعتي فقط إذا مرض أحد أطفالي أو طفل يعذب أو إنسان يتعرض للظلم“.

ووجهت تهديدًا مباشرًا لبدور قائلة: ”والله لوعاد ذكرتي عيالي على لسانك لأفضحك وأعرف الناس على حقيقتك النتنة، وإيش تسوين من خلف الستار“.

وتابعت: ”أحب أقول لك إن أولادي فخورين بأمهم، أنا ربيتهم على احترامي واحترام كل النساء فهم ينظرون لكل امرأة على أنها إنسانة حرة مستقلة“.

واختتمت: ”تحاولين أنت وأمثالك التقليل من شأني لرفع شأنك.. هزلت، ما بقي إلا أنت وأشكالك تزايدون على أمومتي، الشخص السيئ هو اللي إذا جلس مع أبنائه ليس له حديث إلا احتقار المرأة“.