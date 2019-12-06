في حالة نادرة.. خليجي يرزق بتوأمين من زوجته الروسية

أنجبت امرأة روسية متزوجة من رجل عُماني بتوأمين (4 أطفال) دفعة واحدة في أحد المستشفيات في العاصمة الروسية موسكو، في حالة نادرة، تحصل مرة كل مليون حالة ولادة في العالم.

وكشف وسائل إعلام روسية أن والدة التوائم تدعى أولغا شولز، وزوجها بدر الهاشمي عُماني الجنسية، كانا قد التقيا وتزوجا في الإمارات حيث عملا معًا، وبعد تفكير طويل، قررا أن تلد الأم في موسكو، وكانت المفاجأة بولادة صبيين وبنتين دفعة واحدة.

وعلى الرغم من ولادتهم الطبيعية، أبقى الأطباء على المواليد في الحاضنات الخاصة ليكتسبوا بعض الوزن، مع أن كلًا منهم ولد بوزن يصل لكيلوغرام ونصف.

والد التوائم تحدث عن الولادة لوكالة ”سبوتنيك“ الروسية قائلًا: ”هذا حلم وأصبح حقيقة واقعة، كنت أنتظر هذه اللحظة، وقد كنت قلقًا جدًا على زوجتي وأطفالي، لكنني الآن بغاية السعادة“.

ونقلت الوكالة ذاتها عن كبير الأطباء في المستشفى ألكسندر إيزيفكوف قوله إن هذه الحالة هي الأولى من نوعها في المستشفى الذي يعمل فيه، والأطفال تحت إشراف طبي دائم، والأم قريبة منهم كما أن الأب بقربهم، لكن والدتهم لن تستطيع القيام بكل شيء وحدها.