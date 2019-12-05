تقرير استقصائي: الانتفاضة اللبنانية أوصلت ”دولة حزب الله“ إلى حافة التفكيك

خلص تقرير استقصائي أجراه ”مركز كارنيغي للشرق الأوسط“ إلى أن ”الدولة التي أنشأها حزب الله اللبناني (1990) بعد الحرب الأهلية، وصلت -الآن- حافة الانهيار“.

وفي التقرير الذي استطلع فيه المركز آراء كتاب وخبراء بخصوص تأثير انتفاضة الشوارع اللبنانية على صورة حزب الله، ونشرها مركز كارنيغي اليوم الخميس، جرت الإشارة إلى أن ”دولة حزب الله بُنيت أساسًا على أسلحة الحزب، مع ترك بعض المقاعد لشركاء أصغر“، وهذا ما يُفسّر سبب مخاوف الحزب من الانتفاضة وجهوده التي لا يخفيها لتقويض الحراك الشعبي الذي يستهدف ترسانته المسلّحة.

وأشارت الدراسة إلى أن حزب الله فشل -حتى الآن- في قمع الانتفاضة وسيجد نفسه قريبًا أمام ”حقيقة أن الذين دفع بهم إلى الشوارع بشعارات طائفية، هم جوعى يائسون وعاطلون عن العمل، بدرجة الشكوى ذاتها التي يرفعها المنتفضون“.

ويقرأ التحقيق ظهور انشقاقات في مختلف مراتب الحزب، وسط تأييد الكثيرين من أتباعه لمطالب الانتفاضة وشعاراتها.. ”فحزب الله يقف في قلب التشكيلة اللبنانية التي تصفها شعارات الانتفاضة بأنها فاسدة وتستوجب كلها الإزالة“، حسب التقرير.

وشارك في الاستقصاء، من ذوي الخبرة والعلاقة، علي هاشم، مراسل بي بي سي للشؤون الإيرانية، وأورلي ضاهر الأكاديمي في جامعة باريس دوفين المتخصص بشؤون حزب الله، ومحمد حاج علي مدير دائرة الاتصالات في مركز كارنيغي للشرق الأوسط.