هيا الشعيبي تقرر شراء شقة في الرياض.. وتصفها بـ“هوليوود العرب“

كشفت الممثلة الكويتية، هيا الشعيبي، عن نيتها شراء شقة في العاصمة السعودية الرياض.

وبررت الممثلة الكويتية سبب إقدامها على تلك الخطوة بأن العاصمة السعودية ستصبح ”هوليوود العرب“ بحلول عام 2022.

وقالت هيا الشعيبي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها بموقع ”سناب شات“: ”قاعدة أدور على شقة وقررت أشتري شقة في الرياض.. الرياض ستصير هوليوود العرب في 2022؛ هو دا اللي قاعدة أشوفه.. اللي يصير في الرياض مو شوية.. يعطيكم العافية جميعا“.

وتتواجد هيا الشعيبي في الرياض بعد أن بدأت شركة ”إيغل فيلمز“ لمالكها المنتج اللبناني جمال سنان، بالتعاون مع شركة “ All Over“ لمالكها خالد الرفاعي، بإنتاج ”سباعية“ بعنوان ”بركات“ للممثلة الكويتية، من تأليف علياء الكاظمي، إخراج علي الشويفعي.

ويتم تنفيذ العمل حاليا في الرياض، وهو من بطولة مجموعة من النجوم الخليجيين، منهم بالإضافة لهيا الشعيبي، بشير غنيم، مرزوق الغامدي، جنات الرهبيني، اغادير السعيد، شيرين الرفاعي، ريم السويدي وغيرهم.

و“بركات“ هو عمل درامي كوميدي اجتماعي من 7 حلقات، يقدم في كل حلقة قصة منفصلة، لكن متصلة بخط القصة العام المليء بالأحداث الكوميدية والتصاعدية المشوقة.

كما شاركت هيا الشعيبي في الرياض بعروض المسرحية الكويتية الكوميدية ”عودة ريا وسكينة“، والتي يشاركها في بطولتها داود حسين، وخالد البريكي، وثامر الشعيبي، وعبدالله الحمادين ونورهان طالب، وإلهام الفضالة، وعبد الرحمن فهد، والمسرحية من تأليف الفنانة هيا الشعيبي وإخراج ثامر الشعيبي.

وكانت الممثلة الكويتية قد أطلت مؤخرا بشكل جديد بعد أن خضعت لعدة عمليات تجميل في وجهها، لإزالة الزوائد الدهنية في منطقة الخدين.