إصابة 9 عناصر من الأمن العراقي في هجوم قرب البنك المركزي

أصيب تسعة جنود في هجوم بقنبلة يدوية عند حاجز البنك المركزي، في محيط ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد.

وقالت قيادة عمليات العاصمة العراقية، في بيان، إن ”9 عناصر أصيبوا، إثر تعرضهم لهجوم برمانة يدوية، ألقاها بعض المندسين في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس“.

وأضافت أن ”أربعة من المصابين، في حالة خطرة، جرى نقلهم إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية“.

ويقع البنك المركزي العراقي، قرب جسر الأحرار في منطقة الشورجة، إذ تشهد تلك المنطقة منذ شهرين احتجاجات واسعة.

وتوافد مئات المحتجين على ساحتي التحرير والخلاني، منذ صباح اليوم، فيما بدأ الاستعداد لتظاهرات من المقرر انطلاقتها بعد غد الجمعة.