مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

نعى مشاهير المجتمع في مصر والوطن العربي الفنان شعبان عبدالرحيم، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ62 عامًا بعد صراع قصير مع المرض، تاركًا خلفه صورة لمطرب شعبي خفيف الظل أحبه الجميع.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أوائل المعلقين على رحيل المطرب، فكتبت عبر حسابها بـ“تويتر“: ”‏رحم الله الفنان الشعبي المصري ‎شعبان عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناته، عزائي لذويه وجميع محبيه. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون“.

رحم الله الفنان الشعبي المصري #شعبان_عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناته.

عزائي لذويه وجميع محبيه ????????

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون pic.twitter.com/kmK5JuLw9F — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) December 3, 2019

أما مواطنته الفنانة ندى البسيوني فنعته بهذه الكلمات عبر صفحتها بـ“إنستغرام“: ”اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وثبته عند السؤال آمين يارب. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة“.

كما نعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنان المصري الراحل بكلمات مؤثرة، حيث قالت: ”الله يرحمك يا من أسعدت كل من استمع لأغانيك.. عملت في حياتك على إسعاد الناس ورسم الابتسامة على وجوههم“.

وأضافت فجر عبر حسابها بـ“إنستغرام“: ”ستظل في قلوبنا وندعو الله عز وجل أن يرحمك برحمته الواسعة.. خالص العزاء لمصر كلها بوفاة من عشقه الشعب المصري بسبب تلقائيته وطيبته وإصراره على زرع الابتسامة في أحلك الظروف“.

بدورها، قالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن رحيل عبدالرحيم: ”الله يرحمه كان طيب أوي.. يا رب يغفر له يا رب ويدخله فسيح جناته“.

وكذلك نعاه الإماراتي حمد المزروعي، المدير العام السابق لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ‏قائلًا: ”اللهم ارحم عبدك شعبان عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناتك“.

اللهم ارحم عبدك شعبان عبدالرحيم واسكنه فسيح جناتك … pic.twitter.com/qOJjuaMRJY — حمد المزروعي (@uae_3G) December 3, 2019

وودعه الإعلامي العماني خالد الراشدي، قائلًا: ‏‏“وفاة المطرب الشعبي المصري ‎#شعبان_عبدالرحيم الذي اشتهر بأغانيه (هبطل السجاير؛ وبكره إسرائيل وأحب عمرو موسى) الله يرحمه“.

وفاة المطرب الشعبي المصري #شعبان_عبدالرحيم الذي اشتهر بأغانيه (هبطل السجاير؛ وبكره اسرائيل واحب عمرو موسى) الله يرحمه. pic.twitter.com/O4SOqLmV1t — ﮼خالدالراشدي khalid alrashdi (@khalid2alrashdi) December 3, 2019

وقال الكاتب السعودي بسام فتيني: ”‏وفاة الفنان المصري ‎#شعبان_عبدالرحيم رحمة الله عليه“.

وفاة الفنان المصري #شعبان_عبدالرحيم

رحمة الله عليه

pic.twitter.com/eF7vafl6Ne — بسام فتينيBassam Fatiny (@bassam4071) December 3, 2019

وتوفّي الفنان الراحل اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد أيام قليلة على عودته من الرياض عقب إحيائه حفلًا فنيًّا ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، ظهر خلاله جالسًا على كرسيّ متحرك.