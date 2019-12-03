من هو شعبان عبدالرحيم؟

توفى اليوم الثلاثاء، المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم، عن عمر ناهز 62 عامًا، عقب وعكة صحية حادة اضطرته للمكوث في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة منذ رجوعه قبل نحو يومين من السعودية؛ حيث كانت آخر مشاركاته الفنية في فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وأكد نجل شعبان عبدالرحيم الأصغر خبر الوفاة في اتصال هاتفي لـ“إرم نيوز“ بالقول ”أبويا مات“، ثم دخل في حالة بكاء هستيرية.

وترصد ”إرم نيوز“ في السطور الآتية أبرز المحطات في حياة المطرب الشعبي.

ولادته ونشأته

ولد شعبان عبدالرحيم، في حي الشرابية بالقاهرة، واسمه الحقيقي قاسم لكنه اختار اسم ”شعبان“ بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.

كان قاسم أو شعبان يعمل في كي الملابس ويغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطًا مقابل مئة جنيه مصري، وهو الأمر الذي اعتبره شعبان طفرة فنية خاصة به رغم ضآلة المقابل المادي.

اشتهر شعبان بشريطه الغنائي ”أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان“ وهي أسماء لمواقف للحافلات في القاهرة، ومن هنا ذاع شريط شعبان عبد الرحيم ”هبطل السجاير“، إلا أن الاهتمام الإعلامي الحقيقي به بدأ مع أغنية ”أنا بكره إسرائيل“.

عرف عنه أنه لا يهتم بمظهره لأنه يرى أنه ”رجل، والرجل لا يعيبه شكله“، وفق تصريحاته الإعلامية، إلا أن أغلب المثقفين والنقاد ينتقدونه باعتبار أنه يهبط بالذوق العام.

أعماله الفنية

قام عبدالرحيم ببطولة فيلم ”فلاح في الكونغرس“، وشاركه في التمثيل عبير صبري ونشوى مصطفى، وعلاء مرسي، وبعدها قام بالتمثيل في فيلم ”مواطن ومخبر وحرامي“، وشاركه التمثيل صلاح عبد الله، وخالد أبو النجا، وهند صبري.

وتواصلت أعماله التمثيلية والغنائية وكان أشهرها ”توتي فروتي، طاطا نام طاطا قام، صايعين صايعين، شريف ونص، رشة جريئة“، وكان آخر ظهور تمثيلي له من خلال فيلم ”أمان يا صاحبي“.

تعد أغنية ”أنا بكره إسرائيل“ من أشهر أغانيه التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية ووقتها أثارت ردود فعل كبيرة محليًّا وعربيًّا، حتى أن شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية اتهمته بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرًا عن نبض الشارع المصري والعربي، فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن كينيث باندلر المتحدث باسم اللجنة اليهودية الأمريكية قوله إنه ”راع للكراهية“.

زيجاته

تزوج عبد الرحيم مرة واحدة من أم أولاده التي عاشت معه حتى توفَّت عنه عام 2013، وقال بعدها ”مفيش واحدة هتحل مكان مراتي“.

أُثيرت حول شعبان عبدالرحيم، شائعة زواجه من مطربة لبنانية تدعى منار، وقال وقتها إن كل ما يتداول في هذا النطاق ليس له أساس من الصحة، وعلّق قائلًا ”متجوزتهاش ومش هتجوز تاني بعد زوجتي الله يرحمها“، مضيفًا ”الواحد مش لاقي واحدة حلوة عشان يتجوزها أصلًا“، مؤكدًا أن ”المطربة صديقة له وليست زوجته كما تردد، قائلًا ”كفاية إشاعات كل يوم يطلعوا علىّ إشاعة مختلفة“.

أشهر تصريحاته

داعب الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان الشعبي قائلًا ”هو ياعم شعبان أنت متعرفش تلبس إلا البدل المليئة بالألوان الكثيرة“، ليرد قائلًا:“دي أول لبسة والله“، مضيفًا أن ”لاعب برشلونة العالمي ميسي يرتدي ملابس مثل التي يرتديها بيقلدني“.

أطلق وفريق عمله أغنية للسخرية من الرئيس التركي أردوغان، أطلقوا عليها ”القرد شلح جيشه“، وقال وقتها في تصريح له إن ”أردوغان استحق ما وقع له من انقلاب الجيش عليه، لأنه مش جدع“، لافتًا إلى أنه ”لا يليق ما بدر منه تجاه جيش بلاده“.

سخر من ارتفاع أجور الممثلين خاصة بعدما وصلت بالبعض منهم إلى 40 مليون جنيه في العمل الواحد، مرددًا ”مش عارف اللي بياخد 40 مليون هيعمل بيهم إيه يوكنش بيمثل بالسمن البلدي“.

أكد ”شعبولا“ توقفه عن تدخين ”الحشيش“، نافيًا قيامه بشرائه، ولافتًا إلى أنه كان يتلقاه كنوع من المجاملة، وقال في تصريح له ”كنت أتلقى الحشيش من الضيوف خلال حفلات الزفاف، وأتوجه به إلى المنزل وأدخنه“.

آخر ظهور له

شهدت فعاليات ”موسم الرياض“، في السعودية آخر ظهور للمطرب المصري، حيث أثار الجدل بظهور صادم في حفله الغنائي بالسعودية، فكان جالسًا على كرسي متحرك، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مقطع فيديو للمطرب الراحل عبر صفحته على موقع ”تويتر“ لإحدى ليالي المحروسة، حيث ظهر المطرب المصري وهو يغني جالسًا.

آخر عمل فني

كان آخر عمل فني قدمه الفنان شعبان عبدالرحيم قبل رحيله أغنية هاجم من خلالها المقاول المصري المعارض محمد علي تحمل اسم ”الشعب المصري وجيشه إيد واحدة بجد بجد“، كما طرح أغنية أخرى بعنوان ”اللي معاه ربنا مش بيخاف من حد“، لمهاجمة محمد علي أيضًا.