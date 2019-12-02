وفاة الفنان المصري محمد خيري

أعلن شريف خيري نجل الممثل المصري محمد خيري وفاة والده، مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشر نجل الفنان الراحل خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وقال: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد خيري وستقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء ”.

يشار إلى أن الفنان محمد خيري كان قد تعرض مؤخرًا لأزمة صحية، استلزمت نقله إلى المستشفى، والراحل من مواليد 1942، وله عدد كبير من الأعمال، منها ”العمر لحظة“، و“الضائعة“، و“سيقان في الوحل“، و“الخيط الرفيع“ وغيرها من الأعمال الفنية.