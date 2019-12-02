بعد حفل الرياض.. النجم تايغا يفاجئ جمهوره بصور من المستشفى بأبوظبي (صور)

فاجأ نجم الراب الأمريكي تايغا متابعيه بنشره صورًا له بموقع ”انستغرام“ وهو على سرير في أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وبدت حالة تايغا (30 عامًا) سيئة بعض الشيء، وكان واضحًا عليه التعب، وكان يرتدي قناعًا للوجه وملابس خاصة بالمرضى.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، شارك تايغا متابعيه بالصور وعلق عليها بالقول: ”شكرًا لأطباء أبو ظبي، لمعالجتي وتقديم أفضل رعاية“.

ورغم أنه لم يتضح بعد السبب بالتحديد وراء وجود تايغا بالمستشفى، إلا أنه ذُكر أنه شعر بتعب شديد بعد حفله يوم السبت، حيث كان يشارك في مهرجان موسم الدرعية في الرياض، وهو موسم يجمع بين الأحداث الرياضية العالمية والعروض الترفيهية، بدأت فعالياته يوم 22 نوفمبر وتستمر حتى يوم 21 ديسمبر هذا العام.

وشهد يوم السبت الماضي حفلات مميزة لعدة نجوم أمريكيين، مثل ليل واين وفيوتشر، بما في ذلك تايغا، والذي أمتع جمهوره بأداء أغنيته الجديدة Ayy Macarena، والتي أطلقها خلال الشهر الماضي.

وكان جدول أعمال تايغا مزدحمًا في الأيام السابقة، حيث أحيا حفلًا في مومباي بالهند، يوم الجمعة، وقال لجمهوره آنذاك إنه مريض، وقال: ”هذه هي المرة الأولى لي في الهند، وأنا أحبها، وفي حين أنني مريض بعض الشيء إلا أني فكرت أن هذا أول حفل لي في مومباي ولا يمكنني إلغاءه“.

وأضاف تايغا: ”لكن أتعلمون؟ إنه أمر يستحق قطع المسافة من لوس أنجلوس لهنا من أجلكم جميعًا“.

ومن المقرر أن يقدم تايغا حفلًا يوم الإثنين في مدينة هامبورغ الألمانية، ويليه آخر في مدينة فرانكفورت يوم الأربعاء، قبل أن يمتع جمهوره بحفل في لندن يوم 9 ديسمبر.

كما يشارك نجم الراب الأمريكي في مهرجان ”رولينغ لاود“ بلوس أنجلوس في الـ 14 من ديسمبر، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حالته الصحية، وما إذا كانت ستؤثر على حفلاته المُنتظرة.