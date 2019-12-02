الصحف البريطانية تكذب إشاعة وفاة الملكة إليزابيث

انتشرت إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، تفيد بأن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، توفيت بالسكتة القلبية، إلا أن الصحف نفت ذلك.

وأثارت الإشاعات ارتباكًا في الشارع البريطاني وعلى مواقع التواصل، في الوقت الذي تستعد فيه الملكة البالغة من العمر 93 سنة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعماء دول حلف الناتو الذين يعقدون قمتهم في لندن، يوم الثلاثاء.

وقالت الصحف، إن الإشاعة نشرها شخص مجهول الهوية يطلق على نفسه اسم ”جيبو“ على شبكة ”واتساب“، والتي قال فيها: ”وفاة الملكة بالسكتة القلبية الليلة، وسيتم الإعلان عن الوفاة صباح يوم الإثنين.

ونقلت صحيفة مترو عن متحدثة باسم قصر بكنغهام قولها، إن الإشاعة غير صحيحة، وإن الملكة استيقظت صباح اليوم وهي تعمل كالمعتاد“.

وقال رئيس تحرير مؤسسة رويال سنترال المقربة من القصر، تشارلي بروكتور: ”علي نفي تلك الإشاعات غير الصحيحة؛ لأن الملكة لا تزال حية ولم تمت… وهي الآن تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي وزعماء الناتو في القصر، يوم الثلاثاء“.

ووفقًا للصحف، شارك الألوف من مستخدمي مواقع التواصل الإشاعة التي أطلقها ”جيبو“، وأن عددًا كبيرًا منهم شكك في صحة الرواية.