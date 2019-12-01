وفاة قائد الأوركسترا الشهير ماريس يانسونز

المصدر: ا ف ب

توفي قائد الأوركسترا اللاتفي، ماريس يانسونز، الذي قاد بعضًا من أهم الفرق الأوركسترالية العالمية خلال مسيرته، عن 76 عامًا، على ما أعلنت أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، يوم الأحد.

وأعلنت الفرقة النمساوية التي أدارها يانسونز ثلاث مرات في الحفل الراقي المقام بمناسبة رأس السنة: ”تلقينا صباح اليوم النبأ المحزن والمفجع عن وفاة ماريس يانسونز“.

وأوضحت السلطات الروسية من ناحيتها، أن يانسونز توفي في منزله في سان بطرسبورغ.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مقربين من العائلة، أن ”يانسونز توفي جراء قصور في وظائف القلب، بعدما تعرض مرات عدة في السابق لحالات احتشاء في عضلة القلب“.

وكان ماريس يانسونز يتولى منذ 2003، إدارة أوركسترا راديو بافاريا السمفونية بعدما أدار فرقًا أوركسترالية مهمة عدة، بينها أوركسترا كونسرتغيبو الملكية في أمستردام (2004 – 2016) وأوركسترا أوسلو الفيلهارمونية وأوركسترا بيتسبورغ السمفونية.

ماريس يانسونز مولود في 14 كانون الثاني/يناير 1943 في ريغا، وهو ابن قائد الأوركسترا أرفيد يانسونز.

وقد تتلمذ على يد قائد الأوركسترا النمساوي هربرت فون كارايان (1908 – 1989) والروسي يفغيني مرافينسكي (1903 – 1988). وهو درس العزف على الكمان والبيانو وإدارة الفرق الموسيقية في كونسرفاتوار لينينغراد.

وتعاون يانسونز مع جميع قادة الأوركسترا الكبار في العالم تقريبًا خلال السنوات الأخيرة.

وهو كان خصوصًا عضو في النادي المغلق لقادة الأوركسترا الذين أداروا أوركسترا فيينا الفيلهارمونية في حفل رأس السنة، وقد تم اختياره من جانب موسيقيي الفرقة أنفسهم لهذه المهمة في 2006 و2012 و2016.