أول ظهور لمحمد فؤاد بعد مغادرة المستشفى (صورة)

غادر الفنان المصري محمد فؤاد المستشفى اليوم السبت بعد تحسن حالته الصحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للفنان رفقة شقيقه الأصغر شافعي، جرى التقاطها فور خروجهما من المستشفى لطمأنة جمهوره.

وقرر الأطباء مغادرة الفنان المستشفى بعد قضاء ليلة، تلقى خلالها العلاج اللازم والفحوص، وطالبوه بالراحة لمدة يومين.

وتعرض محمد فؤاد لأزمة صحية طارئة صباح الجمعة، تطورت إلى غيبوبة لوقت قليل نقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وقال مصدر مقرب من فؤاد لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق إنه تعرض لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، دون شكاوى سابقة من أمراض.

وأشار المصدر إلى أن الفنان استمر في المستشفى لعدة ساعات حتى استطاع الأطباء إفاقته من الغيبوبة، لكنه لم يدخل العناية المركزة كما تناقلت وسائل إعلام.

وأشار إلى أن الأطباء فسروا سبب ذلك بالإجهاد خاصة أن فؤاد يواصل العمل على ألبومه الجديد خلال الفترة الحالية وتواجد بشكل مستمر في الأستوديو.