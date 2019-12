ظهور صادم لشعبان عبدالرحيم في ”موسم الرياض“ (فيديو)

View this post on Instagram

المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم يثير ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه، بعد ظهوره في حفلة غنائية بالسعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، جالسًا على كرسي متحرك.