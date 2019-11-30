ظهور صادم لشعبان عبدالرحيم في ”موسم الرياض“ (فيديو)

ظهر المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم، في حفلة غنائية في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، جالسًا على كرسي متحرك، أثار ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك.
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المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم يثير ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه، بعد ظهوره في حفلة غنائية بالسعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، جالسًا على كرسي متحرك. . #إرم_نيوز #شعبان_عبدالرحيم #موسم_الرياض #السعودية #هيئه_الترفيه #مرض #غناء #مشاهير #مصر #نجوم_الفن #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trend #news #video #egypt #ksa #saudiarabia
وقدمت هيئة الترفيه السعودية مختلف الأذواق الغنائية من خلال مشاركة كبار المطربين، بمختلف اللهجات خلال فعاليات موسم الرياض، من بينها تقديم اللون الشعبي في البوليفارد، من خلال شعبان عبدالرحيم.
ونشر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته على موقع ”تويتر“ لإحدى ليالي المحروسة، حيث ظهر المطرب المصري وهو يغني جالسًا.
البولفارد … ليالي المحروسة ????????????????????❤️ pic.twitter.com/QshSma2fs4
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2019
وعاش ”موسم الرياض“ تفاعلًا واسعًا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل ”الرياض“ إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومًا، تبدأ يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أن يستقطب 20 مليون زائر.