ظهور صادم لشعبان عبدالرحيم في ”موسم الرياض“ (فيديو)

ظهر المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم، في حفلة غنائية في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، جالسًا على كرسي متحرك، أثار ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك.

وقدمت هيئة الترفيه السعودية مختلف الأذواق الغنائية من خلال مشاركة كبار المطربين، بمختلف اللهجات خلال فعاليات موسم الرياض، من بينها تقديم اللون الشعبي في البوليفارد، من خلال شعبان عبدالرحيم.

ونشر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته على موقع ”تويتر“ لإحدى ليالي المحروسة، حيث ظهر المطرب المصري وهو يغني جالسًا.

البولفارد … ليالي المحروسة ????????????????????❤️ pic.twitter.com/QshSma2fs4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2019

وعاش ”موسم الرياض“ تفاعلًا واسعًا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل ”الرياض“ إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومًا، تبدأ يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أن يستقطب 20 مليون زائر.