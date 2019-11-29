أحمد فهمي يلفت الأنظار بإطلالة غريبة في ختام ”القاهرة السينمائي“ (فيديو)

أثار الفنان المصري أحمد فهمي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بالدورة 41، حيث ارتدى بدلة حمراء جذب من خلالها الأنظار إليه.

ووقف أحمد فهمي على السجادة الحمراء أمام كاميرات المصورين، فيما تعجب متابعون من غياب زوجته الفنانة هنا الزاهد.

واستغرب عدد من الحاضرين من إطلالة أحمد فهمي وبدلته الحمراء، حيث أكد كثيرون أن الفنان الشاب أراد إثارة ضجة حوله، لذا أقدم على ارتداء تلك البدلة.

وسخر العديد من رواد السوشال ميديا من بدلة فهمي، حيث قال أحدهم: ”أحمد فهمي جه لابس الريد كاربت شخصيًا“، وكتب آخر: ”مسخرة، ضرب بدلة حمرة عاوز يطلع تريند زي رانيا يوسف“.

احمد فهمي جه لابس الريد كاربت شخصيا pic.twitter.com/XNfM8T8J6m — اسلام صالحين (@EslamSalheen) November 29, 2019

من جانبه، علق أحمد فهمي في تصريحات تلفزيونية على ارتدائه بدلة حمراء اللون، قائلًا: ”أخشى السخرية مني، لكنها أعجبتني وسنرى مع حلول الليل، هل سيقوم الجمهور بالتريقة علي أم لا“.

وانطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بعدما استمر على مدار 10 أيام، عُرض خلالها 153 فيلمًا عربيًا وعالميًا، وانطلق حفل افتتاحه الأربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر.