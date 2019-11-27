حكم نهائي في قضية مريم حسين وصالح الجسمي

أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عن إصدار محكمة القضاء في الإمارات حكمًا نهائيًا، وذلك في قضية السب والقذف مع الفنانة المغربية مريم حسين.

وقال الجسمي، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“: إن الحكم النهائي قضى بإدانة الطرفين (مريم حسين وصالح الجسمي) في قضية السب والقذف، وتغريمهما بمبلغ 100 ألف درهم مناصفة بينهما.

وأشار إلى أن الحكم قضى أيضًا بإغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر، منوهًا بأن مريم حسين ستقوم بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وهي السيدة وفاء الخالدي.

وأردف أن مريم حسين حصلت على براءة من تهمة التصوير والتي يعتبرها القضية الرئيسية معها، وهو حكم ابتدائي، قال إنه سيقوم بالاستئناف عليه.

واستطرد الشقيق الأكبر للفنان حسين الجسمي أنه سيذهب إلى المحكمة لتسديد الغرامة وسيقوم بتسليم هاتفه المحمول، وأنه ربما يتم توقف إغلاق الحساب بسبب الاستئناف الذي سيقوم به على الحكم الصادر ببراءة مريم حسين.

وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكمًا بسجن الفنانة المغربية مريم حسين 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات، بتهمة هتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة، وبرأت وقتها الإعلامي صالح الجسمي في ذات القضية.

يذكر أن الأزمة بين مريم حسين والإعلامي صالح الجسمي اشتعلت العام الماضي، عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نُسب إليها ووصف بالإباحي، وأصر وقتها على عدم التنازل عن القضية، معلنًا رفضه أية وساطات.