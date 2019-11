الإعلامية اللبنانية ديما صادق تستقيل من LBCI

View this post on Instagram

تحوّلات تطرأ على حياة الإعلامية اللبنانية المثيرة للجدل #ديما_صادق المهنية، أعلنت خبر استقالتها عبر منشور لها على منصة التواصل "فيسبوك"، من المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI، وذلك بعد أن تم إبعادها عن الهواء لفترة مؤقتة عقب تعرّضها لعملية سرقة من قبل "أنصار حزب الله" دون التأكد من سلامتها وأحوالها الشخصية، الأمر الذي جعلها تتهم المؤسسة أن سبب الإبعاد "سياسي" بحت، حسب ما قالت في بيان الاستقالة.