هل يحمل بدر محمد عبده راية الغناء لتخفيف ضغط الحفلات عن فنان العرب؟ (فيديو)

بات اسم الفنان السعودي الشاب، بدر محمد عبده، يتكرر في السعودية أكثر من أي وقت مضى هذه الأيام، حيث تنتشر مقاطع غناء بصوته على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة رغم قلتها، مع رفض فنان العرب أن ينخرط أولاده في عالم الغناء.

ومع الضغط الذي يتعرض له الفنان محمد عبده من معجبيه الكثر في المملكة، لا يخفي البعض رغبتهم بخروج خليفة لفنان العرب من عائلته، يمتلك صوتَا قريبَا من صوت فنانهم المفضل الذي لا يملون سماع أغانيه.

وأحيا ”أبو نورة“ خلال العامين الماضيين، عددًا كبيرًا من الحفلات الفنية في السعودية، وبعضها في أيام متقاربة، حيث تُضطر الجهات المنظمة للحفلات الفنية للاستعانة به لإرضاء الجمهور السعودي الذي لا يعرف منافسًا للفنان المخضرم.

وبدا الإعلان عن حفل جديد للفنان محمد عبده في السعودية التي تعيش إيقاعًا فنيًا متسارعًا لتعويض سنوات الانغلاق الطويلة، مثارًا للمزاح هذه الأيام، حيث يتداول السعوديون صورًا وتعليقات طريفة تعكس التعب والإرهاق الذي يعيشه فنانهم المفضل وصدمته من الإعلان عن حفلات جديدة له.

ويبدي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الحكومية، – أكبر منظم للفعاليات الفنية والترفيهية التي تزدحم بها المملكة هذه الأيام -، قناعة بأن الفنان محمد عبده يتعرض لضغط من كثرة الحفلات التي تطلب الهيئة منه إحياءها في مختلف مناطق المملكة.

ونشر ”آل الشيخ“ المعروف بحس الدعابة والمزاح، قبل أيام صورة قديمة للفنان محمد عبده، اختارها لتعكس انزعاج فنان العرب من قرار هيئة الترفيه تمديد موسم الرياض حتى شهر مارس من العام المقبل، ويحيي فنان العرب جزءًا من حفلاته وفعالياته الفنية.

ابو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض????????????‍♂️ pic.twitter.com/fimTUGTy6b — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019

وكل تلك التطورات، حيث باتت السعودية وجهة عالمية للفنون والترفيه والثقافة، والإرهاق الذي يواجهه فنان العرب الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، من حفلاته الفنية الطويلة التي لا يمل الجمهور من التفاعل معه خلالها، دفعت للحديث عن وجود بديل.

هنا بصوت بدر ابن الفنان محمد عبده. pic.twitter.com/DbnNz92y5H — نايف Naifco (@naifco) March 18, 2019

ورغم أن الفنان السعودي صاحب التاريخ الفني العريق، يُكنى باسم ابنته نوره، إلا أن اسمي ولديه بدر وعبدالرحمن وصلا للشهرة بفضل الموهبة الفنية التي يمتلكانها كما يقول كثير ممن استمعوا لمقاطع غناء وعزف لهما.

مقطع بصوت بدر إبن فنّان العرب محمد عبده. pic.twitter.com/CZNlbZnMKi — موسيقى (@RGmusicD) March 4, 2016

وفي تقارير إعلامية فنية نُشرت سابقًا عن موهبة بدر وشقيقه عبدالرحمن، تم وصف بدر بأنه ”فنان مرهف“، يتقن أداء الألوان الشعبية، ويميل كثيرًا إلى غناء السامريات، ويملك طبقة صوتية مرهفة، حيث يجمع بين عنفوان والده محمد عبده وعذوبة صوت الفنان عبدالمجيد عبدالله.

ابن ال٧٠ انجب لنآ صوت .. قريب جداً لصوته "بدر محمد عبده" ???? #فنان_العرب_٧٠_عام pic.twitter.com/GEh51cNYjx — شـ|✨ (@kfooo88s) June 12, 2019

اسمع معي صوت بدر بن محمد عبده ، ابن اسطوره العرب يدندن بقليل مما ورث من جينات ابوه .. #محمد_عبده pic.twitter.com/FfvTBPb4Tr — مُجاهد العمري (@mojahdalamri) April 9, 2016

حتى وإن كان طريق الحلم صعبا…لاتستسلم…لاتقف ..لاتيأس…ف الذي خلق الطريق الصعب خلق فيك القدرة على اجتيازه اسمع وش يقول ????????فقط ثق بالله ☺ #محمد_عبده pic.twitter.com/M1cAUPDJWu — ️ريـانـة العود (@muna__abdu) October 12, 2019

لكن معارضة محمد عبده لدخول نجليه الوسط الفني، قد تتغير مع التغييرات التي تشهدها المملكة وتشمل كل مناحي الحياة، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي تتزايد فيها مقاطع الغناء للفنان ”الواعد“ كما يسميه البعض، بدر محمد عبده.

بما أن بدر ابن فنان العرب صاير ينزل مقاطع بصوته هاليومين ..أيهم يطربك أكثر #محمد_عبده #abdu — الحان: محمد عبده (@1961Abdu) July 23, 2019

ويزيد من حظوظ الشاب بدر لحمل راية والده، التوجه الذي يتبناه رئيس هيئة الترفيه في دعم فناني المملكة الشباب والاستعانة بهم بشكل رئيس بجانب كبار فناني العرب والعالم لإحياء الفعاليات الكثيرة التي تُقام في المملكة على مدار العام.

والغالي بدر #محمد_عبده ..ابن الحبيب الغالي فنان العرب محمد عبده في رحلة للقاهرة https://t.co/dZ554UJYRW — صلاح مخارش (@mekarsh) January 5, 2017

كما تساعد الشاب على الحصول على دعم في عالم الفن فيما لو قرر دخوله بشكل فعلي، العلاقات التي يمتلكها في عالم الفن مع كبار صانعيه الذين قلما يغيبون عن والده بوصفه النجم الأبرز في عالم الفن في السعودية.