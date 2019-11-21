سندات لبنان ترتفع بعد دعوة لجلسة برلمانية

ارتفعت سندات لبنان الدولارية، اليوم الخميس، بعد أن دعا رئيس مجلس النواب اللبناني لعقد جلسة الأسبوع المقبل؛ لاتخاذ قرار بشأن تشريع هام، وقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة.

وبحسب بيانات تريدويب، حققت العديد من الإصدارات اللبنانية أكبر مكاسبها اليومية منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني، وصعد إصدارا 2032 و2030 كلاهما بمقدار 1.4 سنت إلى 44 سنتًا في الدولار.

وفي الأسابيع الأخيرة، نزلت أسعار السندات إلى مستويات قياسية منخفضة، إذ دفعت احتجاجات مناهضة للحكومة البلاد إلى أزمة سياسية بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، في 29 أكتوبر تشرين الأول.

والجلسة البرلمانية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة لمناقشة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة.

واستفادت السوق أيضًا بعد أن أبلغ ترامب الرئيس اللبناني ميشيل عون، في برقية، أن الولايات المتحدة ستعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين.