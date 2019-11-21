الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لتجنّب العنف ضد المحتجين‎

دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الرسمية في إيران إلى تجنّب استخدام العنف ضد المحتجين على رفع أسعار الوقود في البلاد.

وذكر بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني، إلى ورود أنباء حول وجود قتلى وجرحى خلال التظاهرات المتواصلة في إيران.

وأكد البيان: أن ”المصاعب الاجتماعية والاقتصادية يمكن تجاوزها بالحوار الشامل لا بالعنف“، داعيًا السلطات الإيرانية إلى تجنّب استخدام العنف، فيما طالب البيان المحتجين بالتظاهر بشكل سلمي.

وأكد على رفض العنف بكافة أشكاله، مشددًا على ضرورة ضمان حرية التعبير والتظاهر، فيما دعا طهران إلى رفع الحجب عن خدمة الإنترنت في البلاد، وتأمين حرية تبادل المعلومات.

وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية ”أطرافًا خارجية“ لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.

والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 مصرف، و50 متجرًا خلال الاحتجاجات، إذ تسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.