أشعة غاما.. رصد أكبر انفجار فلكي منذ تشكل الكون (صور)

رصد فريق من علماء الفلك أكبر انفجار فلكي حطم جميع الأرقام القياسية التي تم تسجيلها منذ ما يسمى ”الانفجار العظيم“ وتشكل الكون، من حيث القوة والبريق.

صدر الضوء الهائل الذي تم تصنيفه كألمع ضوء تشهده الأرض على الإطلاق، عن انبعاث مذهل لأشعة غاما نتج عن انفجار على بُعد 7 مليارات سنة ضوئية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنتج الانفجار خلال بضع ثوانٍ طاقة أكبر من التي ستنتجها شمسنا خلال 10 مليارات عام.

وتضمن الفريق الذي سجل الحدث الكوني بالغ الندرة، 300 عالم من جميع أنحاء العالم، وترأسه باحثون من جامعة ”كورتين“ في غرب أستراليا.

وقالت قائدة الفريق الدكتورة ”جيما أندرسون“: ”انفجارات أشعة غاما هي أكثر الأحداث نشاطًا في الكون، وهذا الانفجار هو الأضخم منذ الانفجار العظيم“.

وأوضحت الدكتورة أن مثل هذه الانفجارات تحدث بعيدًا عن الأرض ولا يمكن اكتشافها إلا إذا كانت إشاعاتها موجهة مباشرة نحو الأرض ويمكن أن تستمر بين لحظات وساعات.

وشرحت أن هذه الانبعاثات تنتج عن انفجار نجم هائل الحجم ترك وراءه ثقبًا أسود، وتظهر مثل هذه الأشعة على نطاق أصغر بكثير في السماء دون سابق إنذار، مرة في اليوم تقريبًا.

واستخدم الباحثون قمرين اصطناعيين، هما ”مرصد نيل جيرلس سويفت“ الذي بنته كلية لندن الجامعية و“تليسكوب فيرمي غاما راي الفضائي“، لرصد وتصوير الانفجار الذي أطلقوا عليه اسم ”GRB 190114C“.

ووجد الباحثون أن الانفجار كان يحتوي على طاقة حركية تقدر بـ“تريليون إلكترون فولت“، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذا القدر من الإشعاع عالي الطاقة من انفجار أشعة غاما منذ اكتشاف هذه الظاهرة للمرة الأولى قبل 46 عامًا.

وقالت الدكتورة جيما: ”ضوء الانفجار كان يحتوي على طاقة تزيد تريليون مرة عن الضوء المرئي؛ ما يجعل هذا الحدث الفلكي ألمع مصدر معروف لفوتونات ”TeV“ في الكون“.