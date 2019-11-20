العسيلي: مشاريع روسية وتبادل تجاري لدعم الاقتصاد الفلسطيني

قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستدعم الاقتصاد الوطني عبر إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

وأضاف العسيلي، في بيان نشرته وكالة ”وفا“ الرسمية، أن الدعم الروسي سيشمل إدخال المنتجات الوطنية للسوق الروسي، إضافة إلى استيراد المواد الخام التي تحتاجها الصناعة الفلسطينية.

وبحسب الوزير الفلسطيني، سيتضمن التعاون مع روسيا ”الاستفادة من تجربتهم في التدريب المهني وتطوير المناطق الصناعية وغيرها من المجالات“.

وأكد أهمية المشاورات والمباحثات الفلسطينية الروسية في تطوير علاقات التعاون بمختلف المجالات، لافتًا إلى الدور الروسي الداعم للقضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة.

وقال إن اللجنة الروسية الفلسطينية المشتركة ستبحث على مدار اليومين المقبلين في موسكو، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين ودعم رؤية الحكومة في إحداث تنمية اقتصادية.