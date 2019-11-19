نوال الكويتية ترفض التوسط للصلح بين أحلام وأصالة

كشفت النجمة نوال الكويتية، عن موقفها من التوسط للصلح بين النجمة الإماراتية أحلام والنجمة السورية أصالة نصري، موضحة أنها لن تتوسط لحل خلافهما.

وبينّت نوال الكويتية في تصريحات لبرنامج ترندينغ على قناة ”أم بي سي“ قائلة: ”ما لي شغل بهذا، كلتيهما صديقة مقربة مني، علاقتي بأصالة شيء وبأحلام شيء آخر وإن شاء الله سوء فهم ويزول“.

وأكدت نوال أنها على اتصال دائم بأصالة وأحلام بعيدًا عن السوشيال ميديا أو ما يبديانه لها من محبة وتقدير سواء بتهاني في الفرح أو مواساة في الحزن.

وعن تفاصيل ألبومها الجديد الذي يحمل اسم ”الحنين“، قالت نوال الكويتية إنه يُشير إلى حنينها للجمهور، كما يُشير أيضًا إلى ابنتها ”حنين“، موضحًة أن الألبوم يضم 12 أغنية متنوعة بين الأغاني الكلاسيكية والمجنونة والشعبية، بحسب وصفها.

وعن تعاملها مع السوشيال ميديا، قالت: ”بتدوخني بتجنني وطول اليوم حاطة الموبايل قدامي والحين متابعة وموجودة بشكل كبير“.

ويأتي موقف نوال الكويتية التي تعتبر الأقرب للنجمتين أصالة وأحلام، على عكس موقف النجمة اللبنانية نجوى كرم، التي أعلنت في تصريحات سابقة أنّه في حال عدم تصالحهما، ستتدخّل للصلح بينهما، مبينًة أنّهما تفهمان أنّ الصلح لكليهما هو عين العقل والمنطق، مردفًة ”كلماتي ستصل إليهما لأنهما تحبانني“.

وقالت في رسالة لهما: ”لطالما كانتا متواجدتان على الساحة فهما عمالقة وكل واحدة منهما تمثل مدرسة فنية بصوتها، ولا يجب أن تلهيا بعضهما بعضًا بأشياء تجعلهما تتشرذمان عن الهدف الأساسي الذي دخلتا الوسط الفني من أجله“.