 السعودية.. توقيف امرأة تحرشت لفظيًا بعدد من مرتادي ”كورنيش جدة“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية.. توقيف امرأة تحرشت لفظيًا بعدد من مرتادي ”كورنيش جدة“ (فيديو)

السعودية.. توقيف امرأة تحرشت لفظيًا بعدد من مرتادي ”كورنيش جدة“ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أوقفت الأجهزة الأمنية في السعودية، امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تتحرش لفظيًا بعدد من مرتادي كورنيش جدة، بحسب موقع ”سبق“.

وكان مقطع فيديو متداول، قد أظهر المرأة وهي تتحدث بصوت عالٍ، موجهة عباراتها لعدد من الشبان خلال سيرهم في كورنيش جدة.

وتعدّ الواقعة نادرة من نوعها، حيث يشيع التحرش من طرف الرجال بالنساء وليس العكس، الأمر الذي يثير دائمًا جدلًا محتدمًا، خاصة حول الحالات التي يتم توثيقها بالصوت والصورة.

وسجلت المحاكم السعودية 579 قضية تحرش خلال العام الحالي، في حين بلغ عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الماضي 708 قضايا.

وأقرت السعودية العام الماضي ”نظام مكافحة جريمة التحرش“ الذي يفرض عقوبات على المتحرش قد تصل إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار).

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