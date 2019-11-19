السعودية.. توقيف امرأة تحرشت لفظيًا بعدد من مرتادي ”كورنيش جدة“ (فيديو)

أوقفت الأجهزة الأمنية في السعودية، امرأة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تتحرش لفظيًا بعدد من مرتادي كورنيش جدة، بحسب موقع ”سبق“.

وكان مقطع فيديو متداول، قد أظهر المرأة وهي تتحدث بصوت عالٍ، موجهة عباراتها لعدد من الشبان خلال سيرهم في كورنيش جدة.

مصادر: الأمن يوقف امرأة تحرشت بمرتادي كورنيش #جدة. pic.twitter.com/Y38EOcZUoH — نجران اليوم (@NajranToday) November 19, 2019

وتعدّ الواقعة نادرة من نوعها، حيث يشيع التحرش من طرف الرجال بالنساء وليس العكس، الأمر الذي يثير دائمًا جدلًا محتدمًا، خاصة حول الحالات التي يتم توثيقها بالصوت والصورة.

وسجلت المحاكم السعودية 579 قضية تحرش خلال العام الحالي، في حين بلغ عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الماضي 708 قضايا.