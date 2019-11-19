صباح الخالد الصباح رئيسًا جديدا للوزراء في الكويت

كلف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وذكرت الوكالة، في خبر عاجل : ”أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء“.

ويأتي تكليف الخالد بمنصب رئيس الوزراء، بعد قبول أمير الكويت اعتذار الشيخ جابر المبارك الصباح عن تشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق بعث أمير الكويت برسالة إلى الشيخ جابر المبارك قال فيها: ”تسلمنا رسالتكم المتعلقة بتعيينكم مجددًا رئيسًا لمجلس الوزراء وبتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء“.

وجاء اعتذار الشيخ جابر الصباح، غير المسبوق لرئيس وزراء بالكويت، بعد مرسوم أميري، بإعفاء أحد أفراد الأسرة الحاكمة من المنصب الوزاري، وهو وزير الدفاع، ونجل الأمير الشيخ ناصر الصباح.

واستمر أمير الكويت، الثلاثاء، في إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما نقلته ”كونا“.