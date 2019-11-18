الأحوال الجوية تؤجل حفل أحلام في“موسم الرياض“

أعلن الحساب الرسمي لإدارة مهرجان ”موسم الرياض“ في المملكة العربية السعودية، على ”تويتر“ عن تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام، الذي كان مقررًا إحياؤه على هامش معرض ”أنا عربية“ وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاقه اليوم لسوء الأحوال الجوية.

وأكد الحساب أنه تم أيضًا تأجيل حفل توزيع جوائز المعرض التي كان مقررًا أن يقوم بتوزيعها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

نعتذر منكم ????

بسبب الأحوال الجوية، تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز معالي المستشار @Turki_Alalshikh في ملتقى #أنا_عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام ????#موسم_الرياض pic.twitter.com/4TmZ6RPSmC — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 18, 2019

وكان المستشار تٌركي آل الشيخ، قد أشاد بالفنانة الإماراتية أحلام، مؤكدًا أن حفلها المنتظَرة إقامته اليوم الإثنين ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ بيعت تذاكره، وتعتبر الأغلى لفنان عربي أحيا حفلًا في المملكة.

وقال آل الشيخ إن ”حفل أحلام في معرض أنا عربية أكبر دليل على أن لدينا قوة شرائية وفرص استثمارية“، موضحًا أن زوار المعرض وصلوا 20 ألف زائر، وأن سعر التذكرة وصل إلى 18 ألف ويذهب ريعها لأعمال الخير.

ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟؟ ????????????????

في معرض #أنا_عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة…#موسم_الرياض موووولع ???????? واحلام اغلا تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي … وصلت التذكرة ل ١٨ الف وريعها ل اعمال الخير???? pic.twitter.com/6oIVJDp7NI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 17, 2019

وسادت حالة من الغضب بين الجمهور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي بمجرد إعلان الأسعار، متسائلين عن سبب الارتفاع الباهظ للتذكرة، فيما قارن البعض بين حفل أحلام وبين فنان العرب محمد عبده حيث بلغ سعر التذكرة ما بين 2500 لثلاثة آلاف ريال.

واضطرت الشركة المنظمة مع حالة الغضب تلك إلى خفض سعر التذكرة 50% حيث بلغ سعر التذكرة 2500 ريال، بعدما كانت قائمة الأسعار مطروحة على 5 فئات تبدأ بالفضيّ ”2500“ ريال، والذهبيّ ”5000“ ريال، والبلاتينيّ ”7000“ ريال، والماسيّ ”10000“ ريال، والملكيّ ”15000“ ريال.

أنا عربية .. أنا أحلام

من موسم الرياض .. رياض العز ????????????

وكعادتي ألتقيكم بكل حب .. ♥️

كما تلتقوني دائما ..

يوم الاثنين ١٨ / ١١ حفل مميز وفخم ..

يليق بكم واتشرف بحضوركم ..

ريع حفلي هذا سيكون مخصص للجمعيات الخيرية

اختكم .. احلام للحجز : https://t.co/oKogV61mWb pic.twitter.com/5vxAOc8qBL — A7lam #فريق_احلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) November 15, 2019

ويعتني معرض ”أنا عربية“ بكل ما يخص الأزياء والابتكار وهو من ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن تقدم أحلام خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة، القديمة والجديدة.