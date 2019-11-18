مجموعة ”كهرمان بالحشرات“ للبيع في مزاد بريطاني (صور)

في واقعة تعد نادرة، تم عرض مجموعة من حفريات لحشرات يعود تاريخها لـ100 مليون عام، للبيع في مزاد.

تنتمي المجموعة لعصور ما قبل التاريخ، وتتميز بكونها عدة حفريات محفوظة في أحجار من الكهرمان الشفاف، ويمكن رؤية تلك الحشرات من خلالها.

وحسبما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تكشف خمس عينات على الأقل عن حفريات لحشرات محفوظة جيدًا، إضافة إلى كائن مجنح آخر لا يزال الخبراء حائرين بشأن هويته، إذ لم يسبق أن رأوه.

إضافة إلى ما يشبه النمل، تشمل المجموعة، حفريات لاثنين من العناكب وصرصور، ودودة ألفية الأرجل المعروفة أيضًا باسم ذات الألف رجل.

وتم حاليًا عرض الحفريات في شركة ”سانرز بليس“ للمزادات بمدينة بيلينجشيرست الإنجليزية.

وفي حين لم يتم الكشف عن أي سعر للمجموعة، إلا أنه من المتوقع أن تباع بآلاف الدولارات، ومن المقرر أن تكون أرباح عملية بيع المجموعة لصالح مؤسسة ”أدفانسد أمبر كريتاكيوس زولوجيا“ البريطانية، التي أمضت عدة سنوات في جمع تلك الحفريات، وتعرضها للبيع حاليًا من أجل تمويل أبحاث ودراسات أفضل وأكثر تفصيلًا.

وكشف الخبراء أنه من بين القطع النادرة التي تتضمنها المجموعة، يوجد حجر كهرمان حقيقي من نوع ”دم التنين“، وهو شفاف وذهبي اللون، يحتوي على بقايا مخلوق كائن أحمر مجنح من العصر الطباشيري، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 195 ألف دولار.

كما تشمل المجموعة، حفرية رأس حيوان ضخم ذي عنق طويل وجمجمة وأسنان ضخمة، وبحسب تقدير الخبراء، من المتوقع أن تباع قطعة الكهرمان الواحدة بـ 156 ألف دولار.

وقال خبراء المؤسسة: ”نأمل حقًا أن تجذب المجموعة انتباه الكثيرين، فقد جمعناها على مدار سنين“.

يجدر بالذكر أن هذه المجموعة من أحجار الكهرمان، تم استخراجها من وادي ”هوك وانغ“ في ميانمار، على عمق يصل إلى 60 مترًا.