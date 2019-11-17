كيف تفعّل خدمة مراسلات غوغل RCS على هاتفك؟

أطلقت شركة غوغل مؤخرًا خدمة الرسائل الغنية أو RCS، التي تعتبر نسخة متطورة من الرسائل النصية SMS المستخدمة على نطاق واسع.

تتميز رسائل RCS بسعة حروف تبلغ 8 آلاف حرف، وتقنية قراءة الإيصالات، ومزامنة عبر الأجهزة، والدردشة على الإنترنت، مما يجعلها أكثر تطورًا بكثير من رسائل SMS.

ووفقًا لموقع ”لايف هاكر“، على الرغم من روعة الرسائل المتطورة وتفوقها على الرسائل التي نستخدمها الآن، وجد العديد من مستخدمي الأندرويد صعوبة في تفعيل الخدمة؛ لأن غوغل لم تطلق إرشادات تفصيلية بعد.

وفي حين نجح بعض المستخدمين الأكثر خبرة في تفعيل رسائل RCS يدويًا على أجهزتهم، جلبنا لكم طريقة أسهل ليتمكن المستخدم العادي من اعتمادها.

أولًا، عليك التأكد من تثبيت تطبيق رسائل غوغل على جهازك، ومن هنا كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق والنقر على أيقونة النقاط الثلاثية في الركن الأيمن العلوي، ثم النقر فوق الإعدادات.

بعد ذلك، انقر على ميزات الدردشة، ثم أدخل رقم هاتفك، وتابع تغير ”الحالة“ من مرحلة ”الإعداد“ إلى ”متصل“، حتى يصبح جهازك قادرًا على استخدام نظام رسائل RCS الجديد، واستخدام جميع ميزاته طالما يستخدمه الطرف الآخر على جهازه.