”البرنس“ يجمع محمد رمضان لأول مرة مع كوكبة من النجوم

تعاقدت شركة ”سينرجي“ المنتجة لمسلسل ”البرنس“، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان مع كوكبة من النجوم، للمشاركة في العمل، وسينافس من خلاله في موسم دراما رمضان المقبل .

وكشف مصدر مقرب من الشركة المنتجة لـ“إرم نيوز“، تفاصيل التعاقدات الجديدة، حيث من المقرر أن يضم المسلسل، النجمين غادة عادل وأحمد زاهر، في أول تعاون بينهما وبين الفنان محمد رمضان.

وأفاد المصدر بأن المسلسل سيضم أيضًا النجوم: روجينا، إدوارد، عبدالرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخي، بالإضافة إلى فنانين آخرين سيتم التعاقد معهم قريبًا، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

وأوضح أن مؤلف ”البرنس“ ومخرجه محمد سامي، انتهى من كتابة 70% من السيناريو والحوار، مشيرًا إلى أن سامي أول مخرج يجمع بين التأليف والإخراج في آن واحد بالدراما المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن محمد سامي يعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل الأخير للمسلسل، قبل انطلاق التصوير المقرر له في ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.

”البرنس“ يشهد ثاني تعاون بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التلفزيونية، بعد مسلسل ”الأسطورة“ الذي حقق نجاحًا ساحقًا عام 2016، وشارك في بطولته: فردوس عبدالحميد، هادي الجيار، مي عمر، روجينا، ريم مصطفى، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل ”زلزال“ الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة وماجد المصري وهنادي مهنى، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.