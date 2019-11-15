غوغل تطلق مزية جديدة لتعليم نطق الكلمات الإنجليزية

أطلقت شركة غوغل اليوم الجمعة أداة جديدة لمساعدة المستخدمين على تعلم نطق الكلمات الإنجليزية، وتعتمد الأداة التي أطلقتها الشركة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على التحقق من صحة نطقهم للكلمات الإنجليزية وتعليمهم طريقة النطق الصحيح.

وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تستخدم الأداة الميكروفون للاستماع لنطق المستخدم للكلمة، قبل أن يحللها الذكاء الاصطناعي، ويقارنها بالنطق الصحيح وإصدار تعليمات لتصحيح النطق متى لزم الأمر.

وأكدت غوغل أن هذه الأداة لا تزال تجريبية حتى الآن، وهي متاحة فقط لمستخدمي الهواتف المحمولة، وتخطط الشركة لتوسيع قدراتها في المستقبل لتشمل اللغة الإسبانية.

ولن تساعد الأداة الجديدة المستخدمين على نطق الكلمات فحسب، بل ستساعدهم على حفظ المعلومات التي يتعلمونها أيضًا.

وسابقًا كان يمكن للمستخدم البحث عن عبارة ”كيفية نطق كلمة quokka“ للاستماع إلى مقطع صوتي لنطق الكلمة، ولكن الآن باستخدام ميزة النطق الجديدة، سيتمكن المستخدم من التدرب على نطق الكلمة في ميكروفون الهاتف وتلقي الملاحظات حول التعديلات الأزمة.

يذكر أن غوغل تعمل أيضًا على خاصية تعريف للكلمات، بحيث يظهر للكلمة التي تبحث عنها تعريف مختصر وصورة توضيحية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تعلم الكلمات التي لها أكثر من معنى.