مغنية تتعرى على السجادة الحمراء لهذا السبب (صور)

صدمت مغنية تشيلية الجميع أمس الخميس، بعدما تعرت وكشفت عن الجزء العلوي من جسمها أثناء ظهورها على السجادة الحمراء في حفل جوائز غرامي.

لجأت ”مون“ لحركتها الجريئة من أجل دعم الشعب التشيلي، خاصة السيدات، حيث كتبت على صدرها العاري: ”في تشيلي، يعذبون، يقتلون، ويغتصبون“.

وخطفت ”مون لافيرت“ (36 عامًا) الأضواء، ليس لجاذبية إطلالتها، بل لجرأتها غير المتوقعة، حيث لم تكترث للعدسات التي تنقل صورتها ومئات الأشخاص الذين يشاهدونها في حفل جوائز غرامي اللاتينية في دورته الـ20، في لاس فيغاس.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لجأت ”مون“ لحركتها الجريئة من أجل دعم الشعب التشيلي، خاصة السيدات وما يتعلق بتقنين الإجهاض، حيث كتبت عبارة على صدرها العاري، تقول: ”في تشيلي، يعذبون، يقتلون، ويغتصبون“.

وكانت ”مون“، اسمها الحقيقي ”نورما مونسيرات“، ترتدي معطفًا طويلًا باللون الأسود ومنديلًا أخضر حول عنقها، قبل أن تسقط المعطف من على كتفيها لتكشف عن صدرها.

وبالإضافة إلى إبداء رأيها الواضح على السجادة الحمراء، حصلت ”مون“ وللمرة الثانية، على جائزة أفضل ألبوم موسيقي بديل، وذلك كتكريم على ألبومها السادس، والذي سمته على ”نورما“.

وأثناء خطاب تسلمها الجائزة على خشبة المسرح، قالت ”مون“ بالإسبانية: ”يا له من أمر مثير للمشاعر.. فذلك بفضل زملائي، خاصة الجمهور، والمعجبين.. فبدونهم، لم يكن ليحدث أي شيء.. هذه الجائزة هي لتشيلي“.

وأضافت عبارة من قصيدة للشاعرة التشيلية ”لا تشينغانيرا“، وقالت مستعينة بهاتفها: ”تشيلي تؤلمني بعمق وتجرحني بشدة، تشيلي بالداخل، تشيلي بالخارج، تشيلي تسمع صوت الظلم.. لن يتوقف كفاحنا حتى تتحقق العدالة“.

وبعد طلتها الأولى الصادمة، اعتمدت ”مون“ لاحقًا، إطلالة مختلفة أكثر حشمة، تألفت من ثوب أبيض طويل ذي أكمام طويل.

وتأتي لفتة ”مون“ الجريئة، في الوقت الذي تشهد فيه تشيلي عدة تقلبات، حيث خرجت تظاهرات جماهيرية للمطالبة بدستور جديد، كما واجهت البلد العديد من أعمال الشغب للمطالبة بتحسين المعاشات والرعاية الصحية والتعليم من بلدهم الشهير باقتصاده القوي.

يذكر أن الرئيس التشيلي ”سيباستيان بنييرا“، والذي يخضع حاليًا للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أعلن حالة الطوارئ في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وعلى الصعيد الفني، من المقرر مشاركة ”مون“ في مهرجان K’ay Chiapas في مدينة ”توكستلا غوتيريز“ المكسيكية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني.