روبي تكشف حقيقة انسحابها من ”موسم الرياض“

كشفت الفنانة المصرية روبي، حقيقة ما جرى تداوله عن انسحابها من العرض المسرحي ”علاء الدين“، المقرر عرضه في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، موضحًة أنها لم تنسحب من العرض لأنها لم تتفق عليه من الأساس.

وخلال تناولها خريطة فاعليات ”موسم الرياض“ تحدثت تقارير إعلامية عن ظهور الفنان أحمد عز والنجمة روبي في العرض المسرحي ”علاء الدين والعفريت“.

لكن أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن خلاف نسب بين منتج العرض مجدي الهواري والفنانة روبي، ما أدى إلى انسحابها من العرض المسرحي، لتبدأ مفاوضات مع دينا الشربيني لم تسفر عن اتفاقات رسمية، لتحل بعدها الفنانة تارا عماد كبديلة لها.

غير أن روبي خرجت لتقول في تصريحات تلفزيونية، إنها لم تتفق على العرض، بسبب وجود تعارض في المواعيد ولم تستطيع ترتيب وقتها، لكي تتناسب مع مواعيد العرض المسرحي.

ويتضمن جدول فعاليات ”موسم الرياض“ في عروضه المسرحية ظهور الفنان المصري أحمد عز، لأول مرة على المسرح من خلال عرض مسرحية ”علاء الدين“، وسيتم عرضها على المسرح العربي بمدينة الرياض، على مدار 4 أيام تبدأ من 12 وحتى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.