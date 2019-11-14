ارتفاع البطالة في مصر إلى 7.8%

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 7.5 في الربع الثاني من العام.

وبلغ حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد، بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ28.069 مليون في الربع الثاني، بنسبة زيادة 1.2%.

في حين بلغت قوة العمل في المدن 12.381 مليون فرد، وفي الريف 16.025 مليون.

وكشف بيان الجهاز أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.212 مليون، من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف متعطل عن الربع الثاني من عام 2019.

لكن على أساس سنوي، انخفض المعدل بحوالي 708 آلاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 24.2%.