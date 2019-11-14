بدون إكراه.. زبائن يوثقون لحظة ”سرقة غريبة“ لمتجر ”نايك“ في كاليفورنيا (فيديو)

وثقت كاميرات هواتف محمولة، لحظة اقتحام 5 أشخاص لمتجر ”نايك“ في كاليفورنيا وقاموا بسرقة صناديق من الأحذية الرياضية.

ويظهر اللصوص، وهم يسيرون بأريحية، وسط متجر ”نايك“ فاكتوري بمركز تسوق في ماونتن غروف في حوالي الساعة 8:30 مساء الإثنين الماضي.

وأظهرت اللقطات أن كل شخص منهم كان يحمل 6 صناديق على الأقل عندما بدأوا الهجوم، فيما تمكن أحدهم من تكديس 10 صناديق بين ذراعيه، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت المرأة التي التقطت الفيديو، إن الرجال يعرفون بالضبط أين هم ذاهبون، فيما أشار شهود عيان آخرون إلى أن ”الرجال دخلوا وخرجوا من المتجر في غضون دقائق، وأخذوا كل ما في وسعهم، بينما كان يقف الموظفون في أماكنهم“.

ووفقًا لموظفي ”نايكي“، فإنه لا يُسمح لهم بالتدخل، وبمجرد خروج الرجال من المتجر، اتصل العمال بالشرطة.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرجال مسلحين أم لا، ووصفت السلطات الرجال بأنهم في العشرينات والثلاثينات من العمر، وشوهدوا وهم يغادرون المشهد بسيارة دفع رباعي بيضاء.

وكان المتجر نفسه تعرض للسرقة المتعددة في الماضي، وليس من الواضح ما إذا كانت تلك السرقات متصلة بأحدث سرقة، وطالبت شرطة ريدلاندز من أي شخص يتعرف على الرجال استدعاء السلطات.

و“نايكي“، هي شركة أمريكية كبيرة لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية، أنشئت في 25 يناير 1964 باسم بلو ريبون سبورتس، على يد بيل باورمان وفيليب نايت، وتغير اسمها إلى نايك في عام 1978.

وتعتبر علامة ”نايكي“ الرياضية، من أغلى العلامات التجارية في العالم، وتزين علامتها التجارية قمصان أشهر فرق كرة القدم الدولية، ومنها: ”توتنهام الإنجليزي، نادي برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، أستون فيلا، ونادي سيلتيك، ونادي كورينثيانز، وأتلتيكو مدريد، تشيلسي، مانشستر سيتي“.