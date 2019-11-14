شاهد العجائب الفلكية تعانق الأرض في مناظر خلابة (صور)

أزاح كتاب حديث بعنوان Night Sky – Stargazing With The Naked Eye، الستار عن عجائب فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة، من خلال عرض مشاهد رائعة للكون المضيء في ظلمة الليل الحالك، وتخرج منه ومضات براقة تنير السماء.

حسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عرض الكاتب روبرت هارفي في كتابه الرائع، صورًا مذهلة يقدر عددها بـ200 صورة، تعرض الكنوز الفلكية في شكل مناظر خلابة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، والتقطت بمهارة فائقة يعجر اللسان عن وصفها.

تظهر الكواكب والنجوم والأبراج والمجرات البعيدة، ولم تصور بالتلسكوب، وتم اقترانها مع المناظر الموجودة على الأرض تحت السماء المتلألئة، وتشمل المجرات ودرب التبانة فوق بحيرة لويز في كندا، وغيرها من الصور الرائعة.

ويؤكد هارفي في كتابه عدم اهتمام البشر برؤية هذه الصور، ورغم وجودها لا يعرف الناس عنها شيئًا، وتنحصر معلوماتهم في القمر والنجوم الساطعة، لذلك فكر في تسجيل هذه اللحظات الذهبية، وعرضها للبشرية لتشاهد هذا المعرض المفتوح بمجموعة منتقاة من العجائب الفلكية.

اكتمال القمر خلف برج جلاستنبري في سومرست بإنجلترا

عندما يكتمل القمر يقترب من الأرض عند نقطة (الحضيض) وهي النقطة الأقرب إلى الأرض، ويظهر بحجم أكبر بنسبة 10% ويكون أكثر سطوعًا بنسبة 30%، مما كان عليه في نقطة (الأوج) وهي أبعد نقطة عن الأرض في مدار القمر. واقترب القمر من الأرض في عام 2016، بشكل لم يحدث منذ 68 عامًا، ولم يتكرر إلا في عام 2034، وكان يبعد عن الأرض بمسافة 2 كليو مترات فقط.

المداخن الأسطورية تعانق النجوم بكابادوكيا في تركيا

تكونت المداخن الخرافية في كابادوكيا على شكل أبراج طبيعية من الصخور، بفعل التجوية وهي عملية تفتت وتحلل الصخور والتربة والمعادن على سطح الأرض، وتتكون نتيجة تداخل صخور لينة مع صخور صلبة، وتم نحتها واستخدمت كمساكن، والتقطت الصورة تحت ضوء القمر، ويمكن رؤية برج الثور من أعلى المدخنة.

درب التبانة على بحيرة لويز بمنتزه بالف – كندا

بحيرة لويز من أفضل وأجمل المواقع في جبال روكي الكندية، وتستقبل عددًا كبيرًا من السائحين، لكنها تفقد رونقها في المساء عندما يختفي القمر، لكن هناك بقعة مضيئة ناحية الجنوب الغربي، إذ نرى جوهرة متلألئة لمجرة درب التبانة، أعلى النهر الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

أضواء الشفق القطبي فوق جسر سوماروي – النرويج

يربط جسر كابولي بين جزر كافليا في بلدية ترومس في النرويج، بدائرة القطب الشمالي، وننعكس هذه الأضواء البديعة من السماء على الأرض في منظر متناغم التفاصيل.

أضواء الشفق في غرينلاند

تظهر هذه الأضواء المنعكسة على البحر الجليدي، كموجات متعاقبة تنحدر من الفضاء، وتظهر نتيجة الجسيمات المشحونة بالريح الشمسية المحاذية للمجال المغناطيسي للأرض، ثم تحول باتجاه القطب المغناطيسي الشمالي، أما اللون فيأتي نتيجة التفاعل مع ذرات الأكسجين، في الغلاف الجوي الخارجي للأرض.

الأضواء الملتهبة في سماء ولنجتون – نيوزيلندا

أضواء ذهبية تنبعث من طيات الغيوم، وتشرق في السماء الضبابية بشكل يفوق التصور، وتتناثر النجوم حول درب التبانة من تل Wrights.

درب التبانة في خليج كابل – نيوزيلندا

يقع خليج كابل بالقرب من نيلسون في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، ويقع بشكل متوازن على طول درب التبانة وكأنهما يترافقان بشكل متوازٍ من السماء إلى الأرض، وترتفع المجرة الأساسية في السماء وينعكس ضياؤها على مياه الخليج الهادئة.