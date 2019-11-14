بسبب المبيدات.. انقراض الحشرات يهدد الحياة على الأرض

منذ عام 1970 يواجه العالم خطر انقراض أنواع عديدة من الحشرات التي ستتسبب في حدوث خطر داهم على الحياة في كوكب الأرض.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه تم فقد أكثر من نصف الحشرات منذ عام 1970 والآن 400.000 نوع من الحشرات مهددة بالانقراض بسبب الاستخدام المبالغ فيه للمبيدات الحشرية وذلك سيؤدي إلى حدوث كارثة على جميع أوجه الحياة على الأرض.

ودعت مجموعة من النشطاء البيئيين إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لوقف اختفاء الحشرات وانقراضها لمنع الخلل والانهيار في الأنظمة البيئية الطبيعية.

وأكد علماء البيئة بجامعة ساسكس في بريطانيا الذين أعدوا تقريرًا لمنظمة Wildlife Trusts أن 40% من أنواع الحشرات المعروفة والتي يفوق عددها المليون نوع تقترب من الانقراض، وحذر العلماء من اقتراب الأرض من الانقراض الجماعي السادس.

أوقفوا المبيدات

وأضافوا أن الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية على مدار الـ25 عامًا الماضية، تسبب في انقراض 23 نوعًا من فصيلة النحل والدبابير، وهذا سيؤدي إلى خلل أيكولوجي خطير للغاية حيث ستختفي العديد من الطيور والخفافيش والزواحف والبرمائيات والثدييات الصغيرة والأسماك لأن غذاءها الرئيس من الحشرات قد اختفى ولم يعد متوافرًا.

ووفقًا لتقرير المنظمة فإن 87% من النباتات تحتاج إلى التلقيح الحيواني والذي يتم نقله عن طريق الحشرات وهذا يعني أن جميع سكان العالم من بشر وحيوانات ونباتات لا يمكنهم العيش دون تلقيح الحشرات، لأن الحشرات تقدم خدمة تلقيح المحاصيل بقيمة تتراوح بين 235 و 577 مليار دولار سنويًا في جميع أنحاء العالم.

وذُكر في التقرير أن الفراشات أيضًا اختفت عدة أنواع منها بنسبة 77% كما انخفضت أعداد الطيور التي تعتمد عليها في الغذاء بنسبة 93% منذ عام 1967 إلى الآن.

ويضيف التقرير، أن الوسيلة الوحيدة لوقف هذه الكارثة البيئية هي أن تتوقف الصناعات الزراعية عن استخدام جميع المبيدات الحشرية الروتينية وغير الضرورية.

وقال البروفيسورديف جولسون، من جامعة ساسكس بالمملكة المتحدة، الذي كتب التقرير: ”لا يمكنهم التأكد من صحة الأرقام والإحصائيات الموجودة الآن والنسبة قد تكون أكبر بكثير وتتعدى الـ50% منذ عام 1970، هو أمر مخيف، فإذا لم نتوقف عن قتل الحشرات، فستكون هناك عواقب وخيمة على جميع أشكال الحياة على الأرض وعلى رفاهية الإنسان“.

ويعتقد البروفسور جولسون أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساعد في التغيير اللازم في البنية التحتية الزراعية لتقنين استخدام المبيدات.

وصرح لصحيفة الجارديان: ”أيا كان رأي الناس في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهناك فرصة محتملة لمراجعة نظامنا الزراعي بالكامل، و 250.000 ميل من الطرق في المملكة المتحدة يمكن أن تُزرع بمزيج من البذور الصديقة للحشرات وتلك طريقة للحد من انقراضها“.