شركة روسية تطلق أغلى سماعات أبل في العالم (صور)

أضافت شركة روسية لمسة فاخرة لسماعات ”آير بودز“ التي كشفت شركة أبل النقاب عنها في الشهر الماضي، واستعانت بالذهب لتجعلها الأغلى من نوعها في العالم.

عرضت شركة ”كافيار“ الروسية، والمصنعة للساعات الذكية والأكسسوارات الفاخرة، سماعة ”أبل آير بودز برو“ من الذهب عيار 18 قيراطًا.

وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يعدّ وزن السماعة الذهبية أثقل بنسبة 75% مقارنة بالسماعات البلاستيكية، ولكن ”كافيار“ تقول إن هذا من شأنه أن ”يسهم في منح العميل شعورًا فريدًا من نوعه عند ارتداء السماعات الفاخرة“.

وتكلف هذه السماعة الذهبية المذهلة 67 ألفًا و790 دولارًا، أي أنها أغلى من السماعات البلاستيكية بـ 67 ألفًا و540 دولارًا من مجموعة عادية، وما يضيف إلى قيمتها هو أن الشركة لم تصنع سوى زوج واحد من هذه السماعات.

وقالت شركة كافيار عبر موقعها على الإنترنت: ”إصدار كافيار الذهبي من آير بودز، هذا هو المستوى الجديد من الإكسسوارات الحصرية التي تثير إعجابًا صادقًا، فهي استثنائية بالفعل ولا يتاح منها سوى نسخة واحدة“.

وأطلقت شركة أبل سماعات ”آير بودز برو“ المقاومة للعرق والماء، والتي تتميز بتكنولوجيا إلغاء الضوضاء في أكتوبر/تشرين الماضي.

ويمكن للمستخدم الاختيار من بين 3 أحجام مختلفة مزودة بطرف من السيليكون المرن لتتوافق مع كل أذن على حدة، كما يمكن طلب ”أبل آير بودز“ على موقع أبل أو في المتجر مقابل 249 دولارًا، وهو سعر أعلى بـ60 دولارًا من سلفها.