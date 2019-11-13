الدكتورة خلود تجد الدواء المناسب لوعكتها الصحية (فيديو)

أعلنت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها مؤخرًا، مؤكدةً أنها لا تصدق ما حدث لها بعد لجوئها لـ“الحجامة“ كي تتعافى من الآلام التي كانت في رأسها وظهرها.

وقالت الدكتورة خلود، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، إنها قبل الحجامة لم تتناول أي عقاقير لتسكين الألم واستيقظت بعد الحجامة وهي لا تعاني من أي شيء، إذ استيقظت وهي في كامل نشاطها ومارست يومها بشكل طبيعي.

وتابعت: ”قبل الحجامة كنت حاسة شيء ياكلني في جسمي ورأسي وسبحان الله كأن ما حدث سحر لأن كل شيء راح والحمد لله، أنا عدت كما كنت خلود الإنسانة اللي تحاكي وتسولف وتصور وتعافر والله ما تدرون الشعور كيف كان“.

واستطردت الفاشينيستا الكويتية أنها كل ما كانت تتعرض لألم يقول لها بعض المقربين: ”يا خلود سوي حجامة كل شهر كل شهرين وكل ما تحسي بتعب“، إلا أنها كانت تسمع حديثهم ولا تنفذه، موضحة أنها لم تتوقع شعور الارتياح الذي شعرت به بعد لجوئها لـ“الحجامة“.

واختتمت: ”الحمد لله على نعمة الصحة أنتم ما تدرون أنا كان شنو فيني وكنت بحس بإيه وشلون كنت أتألم وشلون كنت أكتم بعضًا من الألم، كنت أحس بنار داخلي ورأسي تتكهرب ولكن الحمد لله الآن صرت زينة“، موجهة الشكر لجميع من سارع في الاطمئنان عليها سواء من جمهورها أو المقربين لها.

وكانت الدكتورة خلود قد صدمت جمهورها بصور لها من داخل أحد المستشفيات في الكويت، عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“، مشيرة إلى أنها ”أصيبت بصداع شديد جعلها غير قادرة على فتح عيونها“.

وأوضحت ”خلود“ أنها ستقوم بإجراء عمل أشعة مقطعية بالرأس لكي يتم التعرف على السبب، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها بهذا الصداع الشديد.