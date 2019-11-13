حلاق المشاهير طوكيو ستايلز يتحول إلى أنثى (صور)

اتخذ حلاق المشاهير وليام جاكسون المعروف بـ“طوكيو ستايلز“ البالغ من العمر 29 عامًا، قرارًا بالتحول لأنثى، إذ أجرى أول جراحة تجميلية لتكبير الثدي ونحت الجسم.

وأعلن مصفف الشعر عن قراره وإجراءاته عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، إذ شارك صورة شخصية جديدة له وهو يستريح في السرير مع ضمادات على صدره، وفقًا لمجلة ”بيبول“.

وكتب: ”لقد نجحت العملية الجراحية، مرةً أخرى شكرًا لكم جميعًا وشكرًا للذين دعوا لي في صلواتهم ودعموني لاتخاذ قرار الانتقال“.

ووجه الشكر للدكتور وجراح التجميل الأمريكي، ماثيو جي نيكيل، الذي أجرى العملية على نجاح خطوته الأولى في الانتقال.

وعلى الرغم من أنه يتعافى حاليًّا، إلا أن طوكيو استمر في شرح أنه ”لا يمكنه الانتظار للشفاء وإظهار النتائج النهائية“.

وتلقى طوكيو تعليقات عديدة منذ ذلك الحين وحصل على عدد كبير من رسائل التهنئة بما في ذلك تعليق من فنان مكياج المشاهير هروش أكميان الذي كتب: ”أتفاخر بأنك اخترت أن تعيش في الحقيقة الخاصة بك“.

يعتبر طوكيو ستايلز، مصفف شعر وصانع شعر مستعار في الأصل من أوماها نبراسكا، اشتهر بظهوره على E! ”مواكبة كارداشيانز“ والعمل كحلاق شعر لكايلي جينر.

بدأ طوكيو في البداية بصنع الباروكات لمرضى السرطان، وقال ”مجرد أن أكون قادرًا على مساعدة الناس وجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم ومنحهم الثقة بمثابة حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي“.

وأضاف، ”أول عميل مشهور لي كان تامار براكستون، لكن لم تبدأ حياتي المهنية حتى بدأت العمل مع كايلي جينر، كايلي فتاة عصرية رائعة، تحب أن تستمتع بشعرها، لذلك كان الأمر ممتعًا بالنسبة لي، وذلك عندما تحول كل شيء إلى شيء مختلف حقًّا“؟“

وعمل طوكيو، مع المشاهير أمثال كايلي وكيندال جينر وكاردي بي وريهانا ونيكي ميناج.