مصر تصدر سندات ثلاثية الشرائح وتبدأ تسويقها

أظهر تقرير حكومي عزم مصر إصدار سندات مقومة بالدولار، تنقسم إلى 3 شرائح لآجال 4 و12 و40 عامًا، ويتوقع أن تبدأ تسويقها من الأسبوع المقبل.

وعينت الحكومة المصرية بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمديرين للإصدار، بحسب التقرير.

ويتوقع أن تكون السندات بالحجم القياسي، ما يعني أنها لن تقل في المعتاد عن 500 مليون دولار للشريحة الواحدة.

وكشف مصدر بوزارة المالية المصرية، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، عن استهداف مصر ما بين 1.5 مليار دولار و2 مليار دولار من الطرح لسد العجز في الموازنة.

وكانت وزارة المالية المصرية قد كشفت في بيان لها سابق عن توقع الحكومة عجزًا إجماليًا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار)، في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه.

كما تتوقع الحكومة المصرية عجزًا للميزانية يبلغ 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 8.4 % في ميزانية 2018-2019.