لتجنب المهدئات.. سماعات للرأس تعالج الأرق (صور)

تمكنت شركة Neurovalens من اختراع سماعات توضع على الرأس لمعالجة الأرق، عن طريق الضغط على المخ بصدمات كهربائية لمساعدة الناس على النوم بشكل أسرع ولفترات طويلة، وسيتم طرحها في الأسواق قريبًا، وفق ما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت الصحيفة إن السماعات الجديدة Modius ستطرح للبيع مقابل 490 دولارًا لمساعدة من يعانون من الأرق على النوم بشكل أفضل، حيث تستهدف هذه السماعات الخلايا العصبية المسؤولة عن النوم في المخ بتنشيطها بذبذبات كهربائية خفيفة لتسريع وقت الاستغراق في النوم، وتعمل أيضًا على تنظيم حركة العين السريعة للوصول إلى نوم عميق ومريح.

وقبل بدء عرض هذه السماعات للبيع، أُجريت عدة تجارب على بعض الأشخاص الذين يكافحون الأرق لمدة 30 يومًا.

ووفقًا للبيانات والنتائج الصادرة عن هذه التجارب، فقد ساهمت السماعات في تحسين نوم أكثر من 70% من الأشخاص الذين تم إجراء التجارب عليهم. هذه السماعات مسؤولة عن الإشارات التي تنبه المخ وتثير استيقاظه لبدء الاستغراق في النوم بشكل سريع، فهي تؤثر على الخلايا العصبية في جذع الدماغ، وهو الجزء المسؤول عن الرسائل بين الدماغ والجسم.

ويعاني أكثر من ثلث سكان العالم من الأرق وصعوبة الاستغراق في النوم، أي أنهم لا يحصلون على 8 ساعات النوم التي أوصت بها منظمة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

وتشير الشركة إلى أن الهدف من اختراع هذه السماعات هو مساعدة الناس على تجنب المهدئات وأقراص النوم وتفادي جميع الآثار السيئة المترتبة على ذلك.

ويركز العلماء مؤخرًا على علم الأعصاب لتحسين الحياة ومعالجة المرضى من خلال منتجات آمنة ومبتكرة، حيث للأرق آثار خطيرة على صحة الإنسان فهو يسبب مضاعفات وأمراضًا عديدة مثل السكر، ارتفاع ضغط الدم، نوبات الربو، ضعف جهاز المناعة والسمنة. ومسببات الأرق كثيرة جدًا، منها الضوضاء، ضغط العمل والحياة، الإكثار من النيكوتين والكافيين.

من جانبه، قال الدكتور جيسون ماكوين، عالم الأعصاب ومؤسس شركة Neurovalens المصنعة للسماعات، إنه ”بعد جمع الملاحظات من التجارب التي أجرتها الشركة حول العالم فإن رد الفعل الإيجابي الذي تلقوه دفعهم لإصدار السماعات قريبًا في الأسواق“.