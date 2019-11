هل تعمد محمد عبده إحراج إعلامي سعودي على الهواء؟ (فيديو)

View this post on Instagram

تجاهل الفنان محمد عبده ترحيب المذيع بتال القوس به على الهواء مباشرة أثناء بث لقاء ليلة تكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن. حيث قدم بتال القوس فنان العرب قائلاً في حديثه للأمير بدر عبد المحسن ومحمد عبده: "مسيرة طويلة أيضًا جمعت الأمير بدر وفنان العرب" ليقوم محمد عبده بالعزف مباشرة بدون توجيه أي رد لبتال القوس. ووصف مغردون الموقف بالطريف فيما انتقد آخرون فنان العرب ووصف موقفه بغير اللائق وعلقوا بتهكم: " لو أنه سارة دندراوي رد". #موقع_مزمز