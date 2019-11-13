هل تعمد محمد عبده إحراج إعلامي سعودي على الهواء؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع الإعلامي السعودي بتال القوس، بمواطنه الفنان محمد عبده، الذي ظهر منشغلًا بالعود، دون الإنصات لترحيب المذيع أو الرد على تحيته؛ ما تسبب في موقف محرج للإعلامي.

وتباينت آراء المغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي بين تعمّد الفنان محمد عبده، عدم الرد على الإعلامي بتال القوس، وعدم تركيز فنان العرب دون أن يقصد إحراج المذيع، بينما رأى أغلب المغردين أن ”بتال“ لم يستطع توجيه أسئلة مناسبة لفنان ذي قيمة مثل محمد عبده، وذلك لكونه مذيعًا رياضيًّا، ليس معتادًا على استضافة النجوم.

لو ساره دندراوي موجوده كان رد عليها ???????? — norah mohammed (@norahmo96506537) November 12, 2019

محمد عبده ماينبسط الا بـ سارة دندراوي ????

« مزهزهه» — ♩ ㋡ λli λL ȘλEDÍ (@Water_911) November 12, 2019

ودخل رئيس هيئة الترفيه المستشار السعودي تركي آل الشيخ، على الخط، قائلًا: ”اللي تشوفونه في التلفزيون 1% من الواقع.. الواقع خيااال.. تخيل.. يستاهل البدر.. بس بتال لو يفكنا من أسئلته الرياضية.. باقي يسأل البدر تحب ماجد ولا سامي“.

الي تشوفنه في تلفزيون ١٪ من الواقع … الواقع خيااال … تخيل … يستاهل البدر … بس بتال لو يفكنا من اسألته الرياضية … باقي يسأل البدر تحب ماجد ولا سامي #ليله_بدر_بن_عبدالمحسن — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 12, 2019

ودشّن مغردون على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، هاشتاغ #ليلة_بدر بن_عبدالمحسن، بالتزامن مع إقامة حفل تكريمي للأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لإسهاماته في صناعة الفنّ وإثراء القصيدة المغناة منذ 50 عامًا إلى اليوم.

وشارك في ليلة بدر بن عبدالمحسن عدد من النجوم، على رأسهم محمد عبده، وطلال سلامة، أصيل أبو بكر، نوال الكويتية، عبادي الجوهر، راشد الفارس، وراشد الماجد.

ويُعد الأمير بدر، أحد الشعراء الذين ساهموا في وصول الأغنية السعودية إلى العالم العربي، كما يُعدّ هذا التكريم هو الثالث الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ بعد تكريم الأمير عبدالرحمن بن مساعد والملحن سهم.