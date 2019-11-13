تزامنًا مع اليوم العالمي للعزاب.. عبدالله بالخير يكشف شرطه للزواج للمرة الأولى (فيديو)

أعلن الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، للمرة الأولى، عن شرطه في المرأة التي يرغب بالزواج منها، وذلك خلال حديثه عن أنواع الزواج، وكان الزواج من شخص ممتلئ أي ”متكامل“، لافتًا إلى أنه ينشد هذا النوع، وهذا شرطه لكي يتزوج.

وأكد عبدالله بالخير في مداخلة هاتفية مع برنامج ”معالي المواطن“ الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، أنه يرغب في الحصول على إنسانة تحبه وتعشقه لشخصيته وليس لفنه أو شهرته، معربًا عن أمنيته بالعيش في وئام واستمرارية، مؤكدًا أن البحث عن هذه المواصفات لتحقيق شرط الزواج لا يزال جاريًا.

وأشار ”بالخير“ إلى من يقررون الزواج والإنجاب، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعزاب، منوهًا إلى أن من يقرر ذلك فهو خياره، إلا أن الحديث عن استمراريته في العزوبية بأنه عن قناعة منه ليس مميزًا، لأن الإنسان يسير بحسب برمجته في الحياة.

وردًا على ”متابعة“ طلبته للزواج، أعرب عبدالله بالخير عن امتنانه وتقديره لها، وأشار إلى أنه لا يمانع ذلك بشرط أن تكون المواصفات من نوعية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، موضحًا أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن هذه المتابعة ما دام القبول لديها.

وأكد عبدالله بالخير أنه لا ينزعج من كونه غير مرتبط أو متزوج لأنه من أنصار الحرية المطلقة، مشددًا على أن الزواج يدفع بهذه الحرية للنقصان لأنها تنقسم على اثنين في حال الزواج وعلى ثلاثة في حال الإنجاب، وبالتالي تتقيد حريته المطلقة.

وأوضح ”بالخير“ أن تصريحاته هذه لا تعني أن الزواج سيئ، مشددًا على أن الزواج قيمة وعادة أخلاقية واجتماعية وأساسية للتكاثر، إلا أنه غير متزوج ليس لأنه ضد الزواج ولكن لأنه ”حالة خاصة“، وفق تعبيره.

وأعلن الفنان الإماراتي أنه لم يتزوج في بداية حياته الفنية لأنه كان منشغلًا بالسفر والاحتفالات، لافتًا إلى أن زواجه ربما لن يكون سعيدًا لأن من يتزوجها ربما لا ترضى بظروفه مع كثرة انشغالاته.

يُذكر أن الفنان الإماراتي عبدالله بالخير أُثيرت حوله الكثير من الشائعات بشأن زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خاصة أنه لا يأتي حديث عن الزواج إلا ويتحدث عن كونه معجبًا بها، كما أنه من الفنانين الذين لم يسبق لهم الزواج.