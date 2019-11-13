هيفاء وهبي ”تقاتل“ في ”أشباح أوروبا“ (صورة)

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير دورها في فيلمها الجديد ”أشباح أوروبا“، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الممثل المصري أحمد الفيشاوي، إذ تقدِّم مشاهد ”أكشن“ (قتالية) جنبًا إلى جنب مع بقية نجومه.

وكشفت هيفاء عن بعض الخطوط الرئيسة لأحداث الفيلم، بنشرها صورة من العمل برفقة الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“.

وعلقت وهبي على الصورة التي ظهرت فيها بـ“لوك مختلف“، إذ ترتدي باروكة شقراء اللون، قائلة: ”اتنين من أشباح أوروبا بيخططوا لصاحب المطعم، شبحنا التالت بيخطط لمصيبة تانية في مكان تاني“.

وتتمحور قصّة الفيلم حول 3 توائم يجسّد أدوارهم هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، أحدهم عاش في حارة شعبيّة، وآخر سافر ليعيش في أوروبا، بعد أنْ اضطر والدهما لبيعهما من أجل الحصول على المال.

وستطلّ هيفاء بلوك أوروبي مرتدية ”باروكة شقراء“ لتجسد شخصية الفتاة الأوروبية، أما الشعبية فقد حصلت على كورس تمثيل من أجل إتقان الشخصية الشعبية بكافة تفاصيلها ضمن الأحداث.

كما خضعت الفنانة أخيرًا لتدريبات قاسية، لإنجاز مشاهد ”الآكشن“ الخاصة بالفيلم جنبًا إلى جنب مع بقية نجومه، خصوصًا أنَّ وهبي رفضت الاستعانة بـ“دوبليرة“ وأصرّت على أداء المشاهد بنفسها.

ويستمر تصوير فيلم ”أشباح أوروبا“ في مصر خلال الفترة الحالية، بعدما انتهى فريق العمل من المشاهد المقرر تصويرها في أوروبا، أخيرًا، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه وإن كان سيشارك في موسم أفلام إجازة نصف العام أم لا.

فيلم ”أشباح أوروبا“ بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.