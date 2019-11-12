رامي جمال يتراجع عن قرار اعتزاله الغناء

تراجع المطرب المصري رامي جمال، عن قرار اعتزاله الغناء، بعد تعاطف كبيرة لمسه من أصدقائه المقربين أو آخرين في الوسط الفني، عقب إعلان إصابته بمرض ”البهاق“، ودخوله في أزمة نفسية حادة.

وقال جمال في منشور عبر حسابيه على ”تويتر“ و“إنستغرام“، إن وقوف الجميع بجانبه جعله يتغلب على الصورة المظلمة التي تمكنت منه، موضحًا أنه أصبح يرى الابتلاء من وجهة نظر أخرى بعد الدعم الكبير الذي حظي به.

ودافع المطرب المصري عن تهمة أن يكون قد أعلن إصابته بهذا المرض لكسب تعاطف جماهيري.

وكشف رامي جمال عن مفاجأة لجمهوره بإعلانه التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد، وطالب تأجيل استضافته في وسائل الإعلام بعد طرح الألبوم.

وكان الفنان المصريّ رامي جمال، قد فجّر صدمة لجمهوره بعدما أعلن عن إصابته بمرض البُهاق، وأنه استسلم للأمر، وفكّر في اعتزال مجال الطّرب والغناء، بسبب المضايقات التي تعرّض لها بسببه.

وتضامن عدد من نجوم الفنّ والمشاهير مع جمال في محنته من بينهم الفنانة المصريّة زينة، وإليسا وأنغام ونانسي عجرم ومحمد نور وخالد سليم وعدد كبير من النجوم والمشاهير.