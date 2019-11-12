بعد وعكتها المفاجئة.. الدكتورة خلود تكشف وضعها الصحي

طمأنت الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود، جمهورها على وضعها الصحي، بعد الوعكة الصحية التي مرت بها.

وغادرت الدكتورة خلود المستشفى شاكرة كل من ساندها خلال وعكتها الصحية، ونشرت صورة تجمعها بزوجها الموديل الأردني أمين، من خلال جلسة تصوير عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ”مشكورين على سؤالكم وخوفكم علي.. أنا صرت وايد أحسن الحمدالله“.

الدكتورة خلود التي أعلنت إصابتها بصداع شديد، يبدو أنها غير مقتنعة بالعلاج الذي تلقته في المستشفى، وطلبت من متابعيها سرد تجاربهم مع أعراض الوعكة الصحية التي ألمت بها.

وأضافت: ”يا جماعة اللي شافوا سنابي عن الفري يقولولي تجاربهم طبيًا أنا ما اقتنعت بشي اسمه فري ولا بالعلاج بصراحة اقنعوني قولولي تجاربكم وايد ناس يقولولي إنه صار فيهم أو أحد من أهلهم صار فيه كتبولي تجاربكم“.

وصدمت الدكتورة خلود جمهورها بصور لها من داخل أحد المستشفيات في الكويت، عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“، مشيرة إلى أنها ”أصيبت بصداع شديد جعلها غير قادرة على فتح عيونها“.

وأوضحت خلود سابقًا أنها ستقوم بإجراء عمل أشعة مقطعية بالرأس لكي يتم التعرف على السبب، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها بهذا الصداع الشديد.