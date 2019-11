بعد وعكتها المفاجئة.. الدكتورة خلود تكشف وضعها الصحي

View this post on Instagram

. . امين و اهو يقنعني يقيس راسي بواير الشحن???? . . . مشكورين على سؤالكم و خوفكم علي ???? . انا صرت وايد احسن الحمدالله . يا جماعة اللي شافوا سنابي عن الفري يقولولي تجاربهم طبياً انا ما اقتنعت بشي اسمه فري ولا بالعلاج بصراحة اقنعوني قولولي تجاربكم وايد ناس يقولولي انه صار فيهم او احد من اهلهم صار فيه كتبولي تجاربكم .