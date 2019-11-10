منع قط من السفر مع صاحبه بسبب وزنه (صور)

حظرت خطوط الطيران الروسية ”إيروفلوت“، صعود القط فيكتور على متن الطائرة مع صاحبه ميخائيل غالين، بسبب أنه يزن 10 كغم، أي لديه 2 كغم وزن زائد؛ لأن الوزن المسموح للحيوانات الأليفة هو 8 كغم فقط.

واصطحب ميخائيل غلين، البالغ من العمر 34 عامًا، قطه الأليف فيكتور للصعود إلى درجة رجال الأعمال على متن إحدى الرحلات المتجهة من موسكو إلى فلاديفوستوك، ولكنه تفاجأ بأن السلطات في المطار منعت صعود القط معه لأنه يزن 10 كغم (22 رطلًا) أي لديه 2 كغم زائدة فوق الوزن المسموح.

وطالب المطار من غلين أن يضع قطه في مكان آخر مخصص في الطائرة للحيوانات الأليفة، وهو صندوق الأمتعة بسبب وزنه الزائد، لكنه رفض لأنه يعلم جيدًا أن قطه لن يستطيع المكوث هناك 8 ساعات مدة الرحلة، لكن المسؤولين في المطار أخبروه أن لديهم قواعد ولن يتحملوا مسؤولية 2 كغم وزن زائد في مقصورة الركاب.

لكن في نهاية الأمر بعد يومين، تمكن غلين من خداع موظفي المطار، وصعد القط السمين على متن رحلة أخرى إلى مدينة فلاديفوستوك، وتجاوز الإجراءات المتبعة، لأن الرحلة الأساسية لم يستطيع أن يلحق بها غلين بسبب مشكلة وزن قطه الأليف، فبمساعدة بعض أصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي تمكن غلين من الحصول على قطة مشابهة لقطه الأليف ولكن بوزن أخف، وبالفعل حضر أصحاب القطة الشبيهة وتُدعي ”فيبي“ وكانوا يعيشون على مقربة من مطار شيريميتيفو بموسكو.

واصطحب غلين القطة فيبي لعبور الإجراءات المتعلقة بالوزن الزائد، ثم بسرعة شديدة قام باستبدالها بقطه الأصلي وإرجاعها لمالكيها الأصليين قبل الصعود على متن الطائرة.

ولكن الآن بعد أن كشف غلين خدعته سيكون من الصعب عليه اصطحاب قطه أثناء العودة مرة أخرى لموسكو.