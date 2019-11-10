شاهد روبوتات الفهد غير القابلة للتدمير (فيديو)

نشر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بكامبريدج في بريطانيا، فيديو مثيرًا على الإنترنت يظهر فيه روبوتات الفهد المصغرة غير القابلة للتدمير، وهي تتراقص وتلعب كرة القدم وتؤدي حركات بهلوانية رائعة.

وتمسك الباحثون بأجهزة التحكم عن بعد لتوجيه الروبوتات بها وتوضيح إمكانياتها الهائلة، في ملعب كبير مستعرضين إمكانياتها المذهلة في القفز، والمهارات الاستثنائية في لعب كرة القدم، وكأنها فريق متمكن من اللعب وتسجيل الأهداف.

وصممت هذه الروبوتات بوزن 10 كيلو غرامات، وتبلغ سرعتها 6 أميال في الساعة، وبها خاصية تجعلها غير قابلة للتدمير، ويمكن تصليحها بسهولة عند حدوث أضرار طفيفة بها.

وبفضل الوزن الخفيف لروبوت الفهد، يمكنه التحرك بسرعة عالية ومهارة فائقة، كذلك الدوران بزاوية 360 درجة من وضع الوقوف، ويساعده التصميم المرن والمتطور، على التمدد بحركات تشبه اليوغا، مع المحافظة على ثبات الأقدام على الأرض والتوازن الكلي.

وقال سانجبي كيم مدير مختبرMIT للمحاكاة الحيوية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: ”صممت المنطقة لاستيعاب الروبوتات وإتاحة المساحة الكافية، للحركات البهلوانية والقفز والهبوط بسهولة مطلقة، بالإضافة إلى تأدية حركات الجمباز المعروفة، ومهارتها في لعب كرة القدم، وظهورها كفريق متنافس وهو ما ظهر جليًّا في الفيديو المنشور“.

وأضاف كيم: ”أتمنى إطلاق سباق للكلاب الروبوتية، ويكون الحكام من روبوتات الفهد، وهي فرصة رائعة لاستعراض الإستراتيجيات الفعالة والسريعة في تطوير هذه الروبوتات القوية، فكل رجل من أرجل روبوت الفهد، يتم تشغيلها بثلاثة محركات كهربائية متماثلة، مصممة خصيصًا لها وبتكلفة قليلة“.

ويوضح بنيامين كاتز، المساعد التقني في قسم الهندسة الميكانيكية والمطور الرئيس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: ”صمم هذا الروبوت بتقنية عالية، يمكن من خلالها تبديل مكونات كل محرك في حال حدوث عطل للآخر، كما يوجد به ميزة إضافة ذراع أخرى، عن طريق إضافة ثلاثة أو أربعة محركات أخرى من هذه المحركات النموذجية“.

ويضيف كاتز: ”صممت هذه الروبوتات لفعل حركات ديناميكية مذهلة، كالقفز في الهواء، أو الركض على قدمين فقط تزامنًا مع القفز، وهي ميزة ليست موجودة في الروبوتات الأخرى، لقد صممت لتتحدى المألوف وتقوم بأفعال مجنونة، فهي قوية ولا تتحطم بسهولة، مع إمكانية تصليح الكسور بتكلفة قليلة وسهولة متناهية“.

جدير بالذكر أنه سيتم عرض تصميم روبوتات الفهد في المؤتمر الدولي للروبوتات والآلات في مايو المقبل، فضلًا عن تقديم المزيد من الآلات المزودة بأربعة أرجل، بتكلفة رخيصة ويقدر عددها بـ10 آلات.