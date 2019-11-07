تحالف عسكري بقيادة أمريكية يباشر مهمة حماية الملاحة في الخليج‎

المصدر: ا ف ب

بدأ تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة في البحرين، اليوم الخميس، رسميًا مهمته المتمثلة بحماية الملاحة في منطقة الخليج من اعتداءات تعرّضت لها سفن واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.

وبعد ترقب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في حزيران/يونيو، وُلد ”التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية“، بعضوية 6 دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، وبريطانيا، وأستراليا، وألبانيا.

وتتهم الولايات المتحدة، ودول غربية، إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الإستراتيجي منذ أيار/مايو الماضي، حين شددت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني الحيوي.

وحضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط جيم مالوي حفل إعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الأسطول الخامس بالمنامة، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة.

وقال مالوي إنّ الهدف هو“العمل معًا للخروج برد بحري دولي مشترك“ على الهجمات ضد السفن.

وأوضح:“هدفنا دفاعي بحت (…) والتركيبة العملياتية تقوم على مبدأ التعامل مع التهديدات وليس التهديد“، مشيرًا إلى أنه سيجري استخدام سفن ضمن دوريات في مياه البحر.

وتابع:“ليس هناك من مخطط هجومي لجهودنا، باستثناء الالتزام بالدفاع عن بعضنا البعض في حال تعرضنا لهجمات“.

ومن المقرر أن تشمل منطقة المهمة البحرية التي أطلق عليها اسم ”سنتينال“، مياه الخليج، مرورًا بمضيق هرمز نحو بحر عُمان، ووصولًا إلى باب المندب في البحر الأحمر.