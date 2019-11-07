”نتفليكس“ توقف خدماتها على بعض تلفزيونات ”سامسونغ“

قالت شركة ”نتفليكس“ إنها ستوقف خدماتها على بعض أجهزة التليفزيون الذكية ”samsung smart“، اعتبارًا من الشهر المقبل، بسبب ”القيود التقنية“ على الموديلات القديمة.

وأعلنت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن أصحاب الأجهزة ذات الطرازات القديمة يحتاجون لشراء جهاز متوافق مع خدمتها، حتى يتمكنوا من التمتع بها.

وقالت الشركة في بيانها: ”بسبب القيود التقنية، لن تعمل خدمة نتفليكس على بعض الأجهزة ابتداءً من 1 ديسمبر 2019، وتتأثر بعض أجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج بهذا التغيير“، وفق ما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأضافت: ”في المستقبل، يمكن مشاهدة نتفليكس من العديد من الأجهزة الأخرى التي يمكن إيصالها بالتلفزيون“.

ومع ذلك، لم يحدد البيان الموديلات التي ستتوقف عن دعم الخدمة، كما لم تستجب سامسونغ فورًا لطلب التعليق.

وحسب ما ورد، شاركت شركة نتفليكس قائمة بالأجهزة المتوافقة مع الخدمة، ولكنها حذفتها مع البيان دون تفسير، ومع ذلك يقال إنها تشمل ”Apple TV“ و“Chromecast“ وأجهزة الألعاب وأجهزة التحكم الموحد عن بُعد.

وقالت سامسونغ: ”طالما لديك أحد الأجهزة المدعومة، فبإمكانك مشاهدة نتفليكس على جهاز التلفزيون“.

ومن جانبها أكدت ”نتفليكس“ أن هذا التغيير سيؤثر على عدد صغير جدًّا من الأشخاص، مشيرة إلى أنها أخطرت المستخدمين المتضررين بالخطوات التي لا بدَّ من اتخاذها للاستمرار في تلقي الخدمة.